Dự lễ ra quân có lãnh đạo BHXH tỉnh, Bưu điện tỉnh và các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm trên địa bàn tỉnh.

Lãnh đạo BHXH tỉnh phát biểu tại lễ ra quân

Với thông điệp “Lan toả yêu thương - sẻ chia trách nhiệm - Chung tay vì an sinh cộng đồng”, lãnh đạo BHXH tỉnh đã phát động đợt cao điểm ra quân tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình cuối năm 2026 triển khai từ ngày 23/11 đến hết ngày 31/12/2026.

Lãnh đạo đơn vị đề nghị các phòng nghiệp vụ, BHXH cơ sở và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia rà soát từng nhóm, chú trọng người chưa tham gia, người đã dừng đóng BHXH tự nguyện và người có thẻ BHYT sắp hết hạn. Yêu cầu các đơn vị phân công cán bộ, nhân viên phụ trách từng địa bàn, từng nhóm đối tượng; thường xuyên cập nhật kết quả và kịp thời tháo gỡ vướng mắc phát sinh; phấn đấu hoàn thành sớm các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026 và lan tỏa sâu rộng giá trị nhân văn của chính sách an sinh xã hội.

Để đạt chỉ tiêu năm 2026 (20.665 người tham gia BHXH tự nguyện và 739.506 người tham gia BHYT), đến hết tháng 10/2026, toàn tỉnh cần phát triển thêm 2.700 người tham gia BHXH tự nguyện và 19.219 người tham gia BHYT.

Lãnh đạo Bưu điện tỉnh phát biểu hưởng ứng tại lễ ra quân

Theo kế hoạch, trong đợt cao điểm, các nhóm tuyên truyền đến các khu dân cư, chợ dân sinh và những địa bàn có đông lao động tự do để tư vấn về quyền lợi, mức đóng, phương thức đóng và chính sách hỗ trợ của Nhà nước, của tỉnh. Cán bộ, nhân viên BHXH và các tổ chức hỗ trợ phát triển người tham gia trực tiếp hướng dẫn người dân làm thủ tục đăng ký tham gia hoặc đóng tiếp để duy trì quyền lợi.

Bưu điện tỉnh trao kinh phí ủng hộ chương trình tặng thẻ BHYT, sổ BHXH

Công ty TNHH MTV Y tế Thiên Ngọc Lan trao kinh phí ủng hộ chương trình tặng thẻ BHYT, sổ BHXH

Trong chương trình, BHXH tỉnh phát động viên chức, người lao động trong toàn hệ thống tự nguyện đóng góp kinh phí tương đương 1 ngày lương, kêu gọi các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp và nhà hảo tâm chung tay tặng thẻ BHYT, sổ BHXH cho người dân có hoàn cảnh khó khăn với tinh thần “Đoàn kết - Sẻ chia - Chung tay tặng thẻ BHYT, Sổ BHXH tự nguyện cho người dân có hoàn cảnh khó khăn”.

Công ty Cổ phần Hữu nghị Xuân Cương trao kinh phí ủng hộ chương trình tặng thẻ BHYT, sổ BHXH

Phòng khám Đa khoa quốc tế Lạng Sơn trao kinh phí ủng hộ chương trình tặng thẻ BHYT, sổ BHXH

Công ty TNHH MTV Tân Thành trao kinh phí ủng hộ chương trình tặng thẻ BHYT, sổ BHXH

Cán bộ, nhân viên BHXH tỉnh ủng hộ chương trình tặng thẻ BHYT, sổ BHXH

Ngay tại buổi lễ, các đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm đã ủng hộ tổng số tiền 130 triệu đồng, trong đó, Bưu điện tỉnh ủng hộ 50 triệu đồng, Công ty TNHH MTV Y tế Thiên Ngọc Lan ủng hộ 20 triệu đồng, Phòng khám Đa khoa quốc tế Lạng Sơn ủng hộ 20 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Tân Thành ủng hộ 20 triệu đồng, Công ty Cổ phần Hữu Nghị Xuân Cương ủng hộ 20 triệu đồng.