Ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày Chủ nhật xanh lần IV

Phó Bí thư Thành đoàn Nguyễn Hiếu Trung; Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Phan Thế Công; lãnh đạo xã Thiện Hưng, các đơn vị đồng hành cùng đông đảo đoàn viên, thanh thiếu nhi trên địa bàn tham dự chương trình lễ ra quân.

Đại biểu và thanh, thiếu nhi tham dự lễ ra quân. Ảnh: Ngọc Huyền

Phát huy vai trò xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong xây dựng nông thôn mới, bảo vệ môi trường và chăm lo đời sống nhân dân, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn, Hội thành phố Đồng Nai đã triển khai nhiều công trình, phần việc thiết thực, đưa nguồn lực, sức trẻ và tinh thần tình nguyện về với cơ sở, nhất là các địa bàn nông thôn, vùng biên giới còn nhiều khó khăn.

Hàng năm, Thành đoàn và Hội LHTN Việt Nam thành phố tổ chức khoảng 4 đợt ra quân Ngày Chủ nhật xanh, tập trung tuyên truyền, vận động đoàn viên, thanh niên và người dân cùng tham gia các hoạt động bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn. Qua đó, góp phần hình thành nếp sống xanh, xây dựng môi trường nông thôn ngày càng sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh và nâng cao chất lượng cuộc sống nhân dân.

Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam thành phố Đồng Nai Phan Thế Công phát biểu tại lễ ra quân. Ảnh: Ngọc Huyền

Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Bí thư Thành đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam thành phố Phan Thế Công kỳ vọng, sau chương trình, tinh thần “Tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới” và Ngày Chủ nhật xanh sẽ tiếp tục được các cấp bộ Đoàn, Hội triển khai sâu rộng, thiết thực và hiệu quả hơn. Mỗi cán bộ Đoàn, đoàn viên, thanh niên sẽ trở thành một hạt nhân hành động tại cơ sở, tích cực tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn, chuyển đổi số cộng đồng, chăm lo an sinh xã hội và đồng hành cùng thanh thiếu nhi.

Ban tổ chức trao các nguồn lực hỗ trợ cho xã Thiện Hưng. Ảnh: Ngọc Huyền

Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 20 thùng rác cho các hộ gia đình trên địa bàn xã Thiện Hưng, qua đó góp phần triển khai hiệu quả mô hình “Dân vận khéo - Phân loại chất thải rắn có khả năng tái chế, tái sử dụng tại nguồn”. Ban tổ chức cũng trao 200 phần quà Trung thu cho các em thiếu nhi trên địa bàn, góp phần mang đến một mùa Trung thu vui tươi, ấm áp và trọn vẹn.

Đặc biệt, Thành đoàn và Hội LHTN Việt Nam thành phố còn tổ chức khởi công Công trình thanh niên “Ngôi nhà 15 tháng 10” dành tặng gia đình em Hoàng Cao Phong, tại thôn Thanh Xuân, xã Thiện Hưng. Đây là công trình thiết thực của tuổi trẻ thành phố hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15-10-1956 - 15-10-2026). Tổng kinh phí thực hiện chương trình gần 150 triệu đồng.

Ban tổ chức trao thùng rác cho các hộ dân. Ảnh: Ngọc Huyền

Ban tổ chức trao quà Trung thu cho các em thiếu nhi xã Thiện Hưng. Ảnh: Ngọc Huyền

Ngay sau lễ ra quân, đoàn viên, thanh thiếu nhi xã Thiện Hưng đồng loạt tham gia nhiều hoạt động hưởng ứng như: Đổi rác lấy quà; ra quân xóa các “điểm đen” về môi trường; phát tờ rơi tuyên truyền, vận động người dân thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn...

Các em thiếu nhi hào hứng tham gia "Đổi rác lấy quà". Ảnh: Ngọc Huyền

Lễ ra quân là hoạt động thiết thực của tuổi trẻ Đồng Nai nhằm tăng cường nguồn lực hướng về cơ sở, nhất là các địa bàn còn khó khăn, vùng biên giới. Qua đó, góp phần cụ thể hóa Đề án “Tuổi trẻ Việt Nam đồng hành với thanh thiếu nhi vùng biên giới giai đoạn 2025-2030” trên địa bàn thành phố Đồng Nai, đồng thời lan tỏa tinh thần tình nguyện, trách nhiệm của tuổi trẻ trong xây dựng quê hương ngày càng xanh, sạch, văn minh.