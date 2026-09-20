Ra quân kiểm tra an toàn thực phẩm dịp Lễ hội Thành Tuyên

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra các mặt hàng bày bán tại Hội chợ.

Trong thời gian kiểm tra, đoàn tập trung kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, nhà hàng, khách sạn, các gian hàng trưng bày, giới thiệu và kinh doanh thực phẩm phục vụ trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tại khu vực trung tâm diễn ra các hoạt động lễ hội.

Nội dung kiểm tra tập trung vào các điều kiện pháp lý và thực tế của cơ sở, bao gồm: Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP, giấy khám sức khỏe định kỳ của người trực tiếp chế biến; nguồn gốc, xuất xứ nguyên liệu thực phẩm, tem nhãn hàng hóa và quy trình lưu mẫu thức ăn; điều kiện vệ sinh môi trường, trang thiết bị, dụng cụ chế biến, bảo quản thực phẩm.

Đoàn kiểm tra khu chế biến của Nhà khách Kim Bình.

Bên cạnh công tác kiểm tra, đoàn liên ngành kết hợp tuyên truyền, nhắc nhở các chủ cơ sở nâng cao ý thức trách nhiệm, tuyệt đối không sử dụng nguyên liệu không rõ nguồn gốc hoặc kém chất lượng. Đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng, đoàn sẽ xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật nhằm răn đe và đảm bảo tính kỷ cương.

Hoạt động kiểm tra liên ngành diễn ra xuyên suốt những ngày cao điểm của Lễ hội Thành Tuyên 2026 nhằm chủ động phòng ngừa nguy cơ ngộ độc thực phẩm, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, góp phần xây dựng hình ảnh du lịch Tuyên Quang an toàn, văn minh và thân thiện trong lòng du khách.