Ra quân hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam và vận động người dân tham gia BHXH, BHYT

Đại biểu thể hiện nghi thức tại lễ ra quân.

Với chủ đề “Chấp hành pháp luật về BHXH, BHYT là hành động nhỏ nhưng tạo nên giá trị lớn cho người lao động, cho nền an sinh xã hội và sự phát triển lâu dài của đất nước”, lễ ra quân tuyên truyền, phổ biến các quy định, chính sách về BHXH, BHYT; giải đáp những vướng mắc và vận động người dân chủ động tham gia, góp phần bảo đảm quyền lợi an sinh lâu dài. Đồng thời góp phần hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao năm 2026 của BHXH.

Theo thống kê, tính đến ngày 31/10/2026, toàn tỉnh có 20.555 người tham gia BHXH tự nguyện, đạt 91,7% kế hoạch năm, số lượng còn phải phát triển là 1.860 người. Số người tham gia BHYT là 636.072 người, đạt gần 99,91% kế hoạch năm, số còn phải phát triển là 600 người.

Các lực lượng diễu hành lưu động tuyên truyền về chính sách BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình.

Để việc ra quân tuyên truyền, vận động đạt kết quả thiết thực, BHXH tỉnh đề nghị các đơn vị và toàn thể lực lượng tham gia tập trung đổi mới phương pháp tuyên truyền, tư vấn, vận động, lấy người dân làm trung tâm; tổ chức ra quân đồng bộ, quyết liệt, gắn tuyên truyền với kết quả phát triển người tham gia. Phát huy tinh thần trách nhiệm, quyết tâm thi đua nước rút, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ năm 2026.

Ngay sau lễ phát động, đại biểu và lực lượng tham gia diễu hành lưu động trên các tuyến đường thuộc địa bàn phường Điện Biên Phủ, phường Mường Thanh và các xã. Đồng thời, tổ chức ra quân nhóm nhỏ để tuyên truyền lưu động, tư vấn trực tiếp cho người dân ở các địa bàn dân cư với chỉ tiêu đặt ra mỗi nhóm sẽ vận động được 2 người tham gia BHXH tự nguyện và 2 người tham gia BHYT hộ gia đình.