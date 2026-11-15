Ra quân chương trình 'Tình nguyện mùa Đông' và Ngày hội Văn hóa thanh niên các dân tộc

Dự chương trình có đồng chí Vũ Hồng Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đồng chí Trịnh Quý Nam, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; đại diện lãnh đạo Tỉnh đoàn, Văn phòng Tỉnh ủy, Đảng ủy xã Bảo Lạc cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên các xã.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang trao quà cho gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Với chủ đề “Tuổi trẻ các dân tộc tỉnh Cao Bằng đoàn kết, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc, vun đắp gia đình hạnh phúc”, chương trình hướng đến phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ trong tham gia các hoạt động an sinh xã hội, chăm lo đời sống cộng đồng, góp phần xây dựng quê hương.

Tại lễ ra quân, Ban tổ chức trao tặng quà cho 40 hộ gia đình chính sách, gia đình hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 40 suất quà cho học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tặng 22 bộ trống Đội và 8 tủ sách thanh thiếu nhi cho 8 đơn vị Đoàn xã: Bảo Lạc, Cô Ba, Xuân Trường, Khánh Xuân, Huy Giáp, Sơn Lộ, Hưng Đạo và Cốc Pàng. Đây là nguồn hỗ trợ thiết thực, góp phần bổ sung cơ sở vật chất, tạo điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ và sân chơi bổ ích cho thiếu nhi tại cơ sở.

Mô hình cắt tóc miễn phí thu hút đông đảo đoàn viên, thanh niên.

Trong khuôn khổ chương trình, Ngày hội Văn hóa thanh niên các dân tộc năm 2026 diễn ra với nhiều hoạt động phong phú như: trưng bày, giới thiệu sản phẩm OCOP, đặc sản địa phương; tổ chức các gian hàng 0 đồng; giao lưu văn hóa, văn nghệ và tổ chức các trò chơi dân gian. Cùng với đó, hoạt động tư vấn hướng nghiệp, giới thiệu việc làm giúp thanh niên tiếp cận thông tin về đào tạo nghề, thị trường lao động và cơ hội việc làm tại các doanh nghiệp.

Thông qua các hoạt động, chương trình góp phần tăng cường đoàn kết, tập hợp thanh niên, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc; đồng thời tạo điều kiện để thanh niên phát huy năng lực, chủ động lập thân, lập nghiệp, tích cực đóng góp xây dựng quê hương.