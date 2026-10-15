Ra quân cao điểm tuần tra, kiểm soát bảo đảm an toàn giao thông

Đợt ra quân cao điểm diễn ra từ ngày 15/10/2026 đến hết ngày 14/11/2026 trên phạm vi toàn tỉnh. Lực lượng CSGT toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ để tuần tra, kiểm soát khép kín địa bàn, tập trung vào các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, đường đô thị, khu vực đông dân cư, trường học, điểm vui chơi, giải trí và các "điểm đen", "điểm tiềm ẩn" nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông tổ chức ra quân, huy động ô tô, mô tô chuyên dụng, thể hiện tinh thần chủ động, quyết liệt thực hiện đợt cao điểm.

Trong đợt cao điểm, lực lượng CSGT tập trung kiểm soát, xử lý nghiêm 4 nhóm hành vi vi phạm chính: Vi phạm về nồng độ cồn và ma túy, vi phạm tốc độ, vi phạm trong hoạt động vận tải, vi phạm liên quan đến lứa tuổi học sinh.

Lãnh đạo Phòng CSGT yêu cầu các đội nghiệp vụ tập trung lực lượng, phương tiện, triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông; chủ động phân tích tình hình tai nạn theo từng tuyến đường, địa bàn, khung giờ và điều kiện thời tiết để nhận diện nguy cơ, kịp thời cảnh báo, phòng ngừa tai nạn giao thông.

Phòng Cảnh sát giao thông tăng cường kiểm tra đối với học sinh.

Với tinh thần “Chủ động phòng ngừa - Kiên quyết xử lý vi phạm - Vì an toàn của nhân dân”, lực lượng CSGT tỉnh quyết tâm triển khai hiệu quả đợt cao điểm, từng bước kiềm chế, kéo giảm tai nạn giao thông, xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Phòng CSGT, Công an tỉnh đề nghị người dân tự giác chấp hành pháp luật, làm chủ tốc độ, giữ khoảng cách an toàn, đặc biệt thận trọng khi lưu thông trên đường đèo dốc và trong điều kiện thời tiết xấu.