Ra quân cao điểm bắt và xử lý động vật nuôi thả rông

Sáng 24/10, UBND phường Phú Lợi tổ chức lễ phát động đợt cao điểm ra quân bắt, xử lý động vật nuôi thả rông trên địa bàn.

Một con chó thả rông bị tổ bắt và xử lý động vật nuôi thả rông phường Phú Lợi bắt giữ.

Phát biểu phát động tại buổi lễ, ông Nguyễn Duy - Phó Chủ tịch UBND phường Phú Lợi nhấn mạnh sự cần thiết của việc tăng cường quản lý vật nuôi, phòng, chống bệnh dại, bảo đảm an toàn cho người dân, giữ gìn vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị.

Đồng thời đề nghị các lực lượng tham gia nêu cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp chặt chẽ, thực hiện nhiệm vụ đúng quy định pháp luật; đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, vận động người dân chấp hành nghiêm các quy định về quản lý vật nuôi.

Tại buổi lễ, phường đã ra mắt Tổ bắt và xử lý động vật nuôi thả rông, đồng thời trao phương tiện, dụng cụ phục vụ công tác. Ngay sau lễ phát động, lực lượng chức năng tiến hành ra quân tại các tuyến đường trên địa bàn phường.

Chỉ trong buổi sáng ra quân, 5 con chó thả rông bị bắt giữ.

UBND phường Phú Lợi đề nghị các hộ gia đình nuôi chó, mèo chủ động tiêm phòng bệnh dại, không thả rông vật nuôi. Khi đưa chó ra nơi công cộng phải đeo rọ mõm, sử dụng dây dẫn và có trách nhiệm giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chỉ trong buổi sáng lễ ra quân, Tổ bắt và xử lý động vật nuôi thả rông phường Phú Lợi đã bắt được 5 con chó thả rông và đã ra thông báo tìm chủ sở hữu. Đơn vị yêu cầu chủ sở hữu của 5 con chó thả rông đến Phòng Hạ tầng phường để nhận lại trước 16 giờ ngày 26/10. Sau thời hạn trên, nếu không có chủ sở hữu đến