Ra quân bảo đảm an toàn giao thông tại Khu kinh tế Thái Bình

Các lực lượng chức năng tại lễ ra quân bảo đảm an ninh trật tự khu công nghiệp. (Ảnh: MAI TÚ)

Khu công nghiệp Liên Hà Thái thu hút 54 dự án công nghệ cao với suất đầu tư lớn, nhiều dự án đạt suất đầu tư hơn 100 triệu USD, giải quyết việc làm cho hơn 8.000 lao động.

Là đơn vị đầu tư và phát triển hạ tầng khu công nghiệp, Green i-Park không chỉ tập trung vào việc xây dựng hạ tầng phục vụ sản xuất, kinh doanh mà còn đặt mục tiêu đồng hành cùng địa phương trong việc xây dựng hệ sinh thái khu công nghiệp an toàn, hiện đại và phát triển bền vững.

Khu công nghiệp thu hút 54 dự án với số lao động khoảng 8.000 người. (Ảnh: MAI TÚ)

Ông Lê Đình Đáp, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Green i-Park phát biểu tại lễ ra quân. (Ảnh: MAI TÚ)

Mục đích của đợt ra quân này nhằm nâng cao ý thức tự giác, chủ động phòng ngừa nguy cơ mất an toàn giao thông, góp phần duy trì trật tự trên các tuyến đường trong và chung quanh khu công nghiệp, từng bước xây dựng văn hóa giao thông và môi trường làm việc an toàn, văn minh, chuyên nghiệp tại khu công nghiệp.

Ngay sau lễ phát động, Công an xã Thái Thụy đã phối hợp lực lượng bảo vệ Khu công nghiệp Liên Hà Thái triển khai công tác tuyên truyền, nhắc nhở công nhân, người lao động và người dân chấp hành các quy định về trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đồng thời tổ chức tuần tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về an toàn giao thông, trật tự đô thị khu vực chung quanh các cổng của khu công nghiệp.

Lực lượng Công an ra quân bảo đảm an ninh trật tự tại khu công nghiệp. (Ảnh: MAI TÚ)

Trong khuôn khổ chương trình, Công ty cổ phần Green i-Park cũng phối hợp Công an xã Thái Thụy và các doanh nghiệp tại khu công nghiệp tổ chức chương trình hướng dẫn kỹ năng lái xe an toàn và sử dụng xe máy điện an toàn cho công nhân các công ty.

Chương trình ra quân là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh tuyên truyền pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân và công nhân, kết hợp chặt chẽ với tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị trên các tuyến đường trong và ngoài khu công nghiệp; qua đó, góp phần phòng ngừa, kéo giảm tai nạn giao thông trên cả ba tiêu chí, bảo đảm trật tự, an toàn tại khu công nghiệp.

Tuyên truyền, vận động người tham gia giao thông chấp hành các quy định về bảo đảm an toàn khi lưu thông. (Ảnh: MAI TÚ)

Đây là hoạt động thể hiện sự phối hợp chủ động, trách nhiệm giữa nhà đầu tư hạ tầng khu công nghiệp và chính quyền địa phương, hướng tới mục tiêu xây dựng một môi trường đầu tư hiện đại, an toàn và bền vững.

Với sự nỗ lực và cam kết của Green i-Park cùng sự đồng hành trách nhiệm của chính quyền địa phương, sự chung tay của các doanh nghiệp và người lao động, sẽ hướng tới xây dựng một môi trường trong đó an toàn giao thông không chỉ là yêu cầu tuân thủ, mà trở thành một phần của văn hóa và trách nhiệm cộng đồng, để kiến tạo một môi trường đầu tư an toàn, chuyên nghiệp, thân thiện và bền vững góp phần thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương.