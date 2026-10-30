Ra quân '61 ngày đêm' đưa đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận sớm về đích

Cầu giao thông trên đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận qua địa phận xã Vĩnh Tuy, tỉnh An Giang. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Sự kiện nhằm triển khai nghiêm túc Chỉ thị số 07/CT-BXD của Bộ Xây dựng, qua đó tạo khí thế thi đua sôi nổi trên công trường dự án huyết mạch qua các tỉnh An Giang, Cà Mau và toàn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Phát biểu tại buổi lễ, đại diện Lãnh đạo Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh nhấn mạnh, dự án đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận là công trình hạ tầng giao thông trọng điểm quốc gia.

Công trình có ý nghĩa chiến lược quan trọng trong việc hoàn thiện mạng lưới giao thông khu vực, tạo động lực bứt phá phát triển kinh tế-xã hội và bảo đảm quốc phòng-an ninh.

Quang cảnh lễ ký Giao ước thi đua đợt cao điểm “61 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn đầu tư công”. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Mặc dù gặp không ít thách thức về thời tiết, địa chất phức tạp cũng như nguồn cung ứng vật liệu, song dưới sự chỉ đạo sát sao của Bộ Xây dựng và sự hỗ trợ từ chính quyền địa phương, các đơn vị đã nỗ lực đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận.

Tuy nhiên, khối lượng công việc và nguồn vốn cần giải ngân từ nay đến cuối năm 2026 còn rất lớn.

Theo Kế hoạch số 3127/KH-BĐHCM, đợt thi đua cao điểm sẽ chính thức diễn ra từ ngày 1/11/2026 đến hết ngày 31/12/2026. Mục tiêu tổng sản lượng cam kết thi công hoàn thành của cả hai gói thầu đạt khoảng 448 tỷ đồng. Trong đó, Gói thầu XL1 đạt khoảng 234,39 tỷ đồng và Gói thầu XL2 đạt khoảng 213,86 tỷ đồng.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, Ban Quản lý dự án đã quán triệt tinh thần hành động mạnh mẽ với các yêu cầu trọng tâm dành cho từng chủ thể tham gia. Theo đó, đối với các nhà thầu thi công, các đơn vị thuộc liên danh Gói thầu XL1 và XL2 phải quán triệt tinh thần “vượt nắng, thắng mưa, ăn tranh thủ, ngủ khẩn trương”, tổ chức thi công liên tục “3 ca 4 kíp”.

Thiết bị thi công đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận. (Ảnh: QUỐC TRINH)

Các nhà thầu cam kết huy động bổ sung kịp thời máy móc, thiết bị hiện đại (như lu rung, máy đào, máy san, xe rải đá, xe tưới nhựa...) và tăng cường nhân lực để đẩy nhanh tiến độ đắp nền, thi công K98, cấp phối đá dăm, láng nhựa, hệ thống cống thoát nước cũng như kết cấu các cầu trên tuyến. Đồng thời, công tác bảo đảm an toàn lao động, vệ sinh môi trường và đời sống cho người lao động phải được đặt lên hàng đầu.

Đối với các đơn vị tư vấn giám sát, thực hiện nghiêm phương châm “Tư vấn là chủ yếu, giám sát là trách nhiệm”, túc trực 24/24 giờ tại hiện trường để kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ; kịp thời nghiệm thu cuốn chiếu và tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật cho nhà thầu.

Riêng Ban Quản lý dự án Đường Hồ Chí Minh, bao gồm lãnh đạo Ban, Giám đốc Quản lý dự án và các phòng chuyên môn sẽ bám sát công trường, tổ chức giao ban kiểm điểm tiến độ hằng tuần, đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương để giải quyết dứt điểm các vướng mắc về mặt bằng.

Các đơn vị tham gia ký kết giao ước thi đua 61 ngày đêm đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân xây dựng đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận. (Ảnh: CTV)

Chặng đường 61 ngày đêm nước rút được xác định là "khoảng thời gian vàng" mang tính quyết định đối với thành công toàn bộ dự án năm 2026.

Tại lễ ký kết, tập thể cán bộ, kỹ sư và người lao động trên công trường cam kết hoàn thành xuất sắc 100% các nội dung đã thỏa thuận, đưa dự án về đích đúng tiến độ, bảo đảm chất lượng cao nhất và an toàn tuyệt đối.

Dự án đầu tư xây dựng công trình đường Hồ Chí Minh đoạn Rạch Sỏi-Bến Nhất, Gò Quao-Vĩnh Thuận có tổng chiều dài 51,94km, trong đó đoạn đi qua tỉnh An Giang dài 45,27km. Đây được kỳ vọng là trục giao thông huyết mạch, hoàn thiện mạng lưới đường Hồ Chí Minh huyền thoại và mở ra không gian phát triển kinh tế-xã hội, thúc đẩy liên kết vùng cho khu vực Tây Nam Bộ.