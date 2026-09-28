Ra phán quyết với người phụ nữ bẻ gương ô tô Mercedes vì đỗ chắn cổng

Theo hồ sơ vụ án, tối 18-1, chị Đỗ Bích N. (sinh năm 1990, trú tại phường Hà Đông, Hà Nội) đỗ chiếc Mercedes-Benz GLC 200 tại khu vực trước cửa một nhà dân ở BT12, Lô 1, khu nhà ở Nam Thắng, ngõ 67 Phùng Khoang, phường Đại Mỗ, rồi cùng con trai đi ăn ở gần đó.

Khoảng 20h20 cùng ngày, Mai Thị Bích Vân (sinh năm 1961, trú tại phường Đại Mỗ, Hà Nội) cầm chùm chìa khóa ra mở cổng cho con gái. Thấy chiếc Mercedes đỗ chắn giữa cổng, trong khi hai bên có nhiều chậu cây khiến con gái không thể dắt xe máy ra ngoài, Mai Thị Bích Vân nảy sinh bực tức.

Bị cáo Mai Thị Bích Vân tại phiên tòa. Ảnh: N.N

Theo cáo buộc, Mai Thị Bích Vân đã dùng chìa khóa vạch 3 nhát vào cánh cửa phía trước của chiếc Mercedes, sau đó bẻ gương chiếu hậu. Con gái bị cáo cũng bức xúc và dùng mũ bảo hiểm đập một nhát vào kính ô tô.

Sau đó, Mai Thị Bích Vân và con gái vẫn rất bức xúc với người đỗ xe. Bị cáo tiếp tục dùng chìa khóa cào nhiều nhát lên thân chiếc Mercedes.

Trong lúc đó, chồng bị cáo lấy hai tờ giấy A4, viết nội dung cho rằng việc đỗ xe chắn cửa ra vào là vô ý thức, đồng thời yêu cầu người đỗ xe học lại luật lái xe và văn hóa giao thông. Hai tờ giấy sau đó được dán vào kính chắn gió phía đầu và đuôi xe.

Đến khoảng 21h20, chị N. quay lại lấy xe thì phát hiện chiếc Mercedes bị bẻ gương, cào xước sơn và dán giấy lên kính. Chị bóc hai tờ giấy rồi điều khiển xe rời đi. Trong đêm, sau khi đưa con về nhà, chị N. đến Công an phường Đại Mỗ trình báo.

Quá trình điều tra, cơ quan công an rà soát hệ thống camera xung quanh khu vực xảy ra vụ việc, qua đó làm rõ diễn biến hành vi của Vân.

Theo kết quả xác định thiệt hại, chiếc Mercedes-Benz GLC 200 bị hư hỏng với tổng giá trị hơn 6,8 triệu đồng. Trong đó, đơn vị bảo hiểm đã thanh toán hơn 6,1 triệu đồng; phần thiệt hại còn lại là 671 nghìn đồng.

Tại phiên tòa được mở vào tháng 7, bị cáo Vân trình bày hoàn cảnh gia đình khó khăn, chồng đang điều trị ung thư phổi, bản thân mắc nhiều bệnh.

Trong khi đó, chị N. yêu cầu bị cáo bồi thường 100 triệu đồng chi phí thuê luật sư, 100 triệu đồng do cho rằng giá trị chiếc xe bị giảm sau khi bị cào xước và 50 triệu đồng tiền tổn thất tinh thần.

Theo trình bày của bị hại, sau sự việc, tài khoản Facebook của chị N. bị xâm nhập, bản thân phải chịu nhiều áp lực và thường xuyên bị ám ảnh bởi hành vi, lời nói của bị cáo. Chị N. cũng cho biết chiếc Mercedes đã được mua bảo hiểm và đang được thế chấp tại ngân hàng.

Ngày 23-7, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội từng đưa vụ án ra xét xử. Tuy nhiên, tại phiên tòa, Hội đồng xét xử trả hồ sơ, yêu cầu điều tra bổ sung do cho rằng còn một số tình tiết mới chưa thể làm rõ ngay.

Sau quá trình giải quyết, ngày 28-9, Tòa án nhân dân khu vực 4 - Hà Nội tiếp tục xét xử và tuyên phạt Vân 6 tháng tù nhưng cho hưởng án treo về tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Ngoài hình phạt trên, Hội đồng xét xử buộc bị cáo Vân bồi thường cho chủ chiếc Mercedes số tiền 671 nghìn đồng, tương ứng phần thiệt hại còn lại sau khi đơn vị bảo hiểm đã thanh toán.