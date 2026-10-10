Ra nước ngoài làm thuê 13 năm rồi mở xưởng riêng, người đàn ông bất ngờ được chọn làm vua

Thân phận đặc biệt của Céphas Bansah từng thu hút sự chú ý sau 1 vụ trộm xảy ra tại thành phố Ludwigshafen, Đức, vào cuối tháng 11/2014.

Tối hôm đó, Bansah cùng vợ trở về nhà sau khi tham dự 1 sự kiện và phát hiện nơi ở đã bị đột nhập. Tủ bị mở tung, nhiều ngăn chứa đồ bị lục soát và hàng loạt tài sản quý giá đã biến mất.

Những kẻ đột nhập được cho là trèo qua ban công hoặc cửa sổ tầng trên, sau đó phá cửa để vào nhà. Bansah kiểm tra và phát hiện 4 vương miện bằng vàng, dây chuyền vàng cùng nhiều món trang sức cổ do ông bà để lại đã bị lấy đi.

Số tài sản mất trộm được định giá khoảng 20.000 euro (khoảng 620 triệu đồng). Tuy nhiên, với Bansah, những món đồ hoàng gia được truyền lại qua nhiều thế hệ mang giá trị lớn hơn số tiền được định giá.

Vụ án khiến cảnh sát Đức chú ý bởi chủ nhân số tài sản là 1 thợ sửa ô tô nhưng đồng thời giữ vai trò “vua” của cộng đồng Hohoe tại Ghana.

Sau 13 làm việc trong cửa hàng sửa chữa ô tô ở Ludwigshafen, năm 1983, Bansah mở xưởng sửa chữa riêng tại đây.

Làm thuê 13 năm trước khi mở xưởng riêng

Céphas Kosi Bansah sinh ngày 22/8/1948 tại Hohoe, Ghana. Ông là cháu của vị vua đứng đầu Gbi Traditional Area Hohoe, thuộc khu vực Volta ở miền đông Ghana.

Năm 1970, khi 22 tuổi, Bansah sang Đức học nghề cơ khí tại Ludwigshafen. Sau đó, ông tiếp tục được đào tạo chuyên môn về máy nông nghiệp và sửa chữa ô tô.

Hoàn thành chương trình học, Bansah không trở về Ghana mà quyết định ở lại Đức để phát triển sự nghiệp. Ông làm thuê tại 1 cửa hàng sửa chữa ô tô ở Ludwigshafen suốt 13 năm.

Đến năm 1983, Bansah mở xưởng sửa xe riêng. Việc kinh doanh ban đầu gặp khó khăn về tài chính nhưng ông từng bước xây dựng uy tín với khách hàng.

Trong nhiều năm, xưởng thường có khoảng 2 người thợ làm việc cùng Bansah. Ông cũng đào tạo tổng cộng 14 học viên nghề.

Trong cuộc phỏng vấn với The African Courier năm 2021, Bansah cho biết ông muốn tiếp tục học hỏi và chứng minh năng lực chuyên môn bằng việc tự mở doanh nghiệp tại Đức. Theo ông, sự tôn trọng lẫn nhau là yếu tố quan trọng giúp mình hòa nhập với xã hội sở tại.

Khi nhận trọng trách, Bansah hiểu rằng trách nhiệm của mình không còn giới hạn trong gia đình mà mở rộng tới đông đảo người dân trong cộng đồng.

Ban ngày sửa xe, buổi tối thực hiện nhiệm vụ của vua

Bước ngoặt xuất hiện vào năm 1992, sau khi ông nội của Bansah qua đời. Các trưởng lão trong cộng đồng Ewe lựa chọn ông làm vua của Gbi Traditional Area Hohoe và giao trách nhiệm đối với người dân tại quê nhà.

Bansah được chấp thuận đảm nhận vai trò này khi vẫn sinh sống tại Đức. Ông liên lạc với Ghana qua điện thoại, fax rồi sử dụng Internet và Skype để trao đổi, giải quyết công việc với người dân cùng các cộng sự.

Ban ngày, ông tiếp tục điều hành xưởng sửa ô tô tại Ludwigshafen. Sau khi trở về nhà, ông dành thời gian thực hiện nhiệm vụ của 1 thủ lĩnh truyền thống.

Khi nhận trọng trách, Bansah hiểu trách nhiệm của mình không còn giới hạn trong gia đình mà đã mở rộng tới cộng đồng. Dù vậy, ông vẫn lựa chọn ở lại Đức, nơi giúp ông xây dựng sự nghiệp và duy trì các mối quan hệ cần thiết để hỗ trợ quê hương.

Từ những năm 1970, Bansah cùng các cộng sự đã đưa thuốc men về Ghana. Sau này, hoạt động hỗ trợ được mở rộng sang giáo dục, y tế, nước sạch và cơ sở hạ tầng.

Ông vận động nguồn lực xây giếng khoan cho những ngôi làng thiếu nước sạch, đồng thời hỗ trợ xây cầu, trường học và các cơ sở đào tạo y tế.

Dù đã ngoài 70 tuổi, Bansah vẫn làm công việc sửa chữa ô tô tại Đức. Với ông, trở thành vua không đồng nghĩa phải từ bỏ nghề nghiệp và cuộc sống đã gây dựng ở nước ngoài.