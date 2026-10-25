Ra mắt Viện Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Nam Bộ

Ra mắt Hội đồng sáng lập SICER gồm 5 thành viên

Viện Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Nam Bộ (SICER) vừa tổ chức lễ ra mắt, xác định ba lĩnh vực trọng tâm gồm nghiên cứu triết học, bảo tồn và phát triển văn hóa, khoa học giáo dục. TS Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, được bổ nhiệm làm Viện trưởng.

Phát biểu tại buổi lễ, TS Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Viện trưởng SICER, cho biết việc thành lập Viện Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục Nam Bộ xuất phát từ nhận thức rằng, trong bối cảnh đất nước đang đẩy mạnh hội nhập quốc tế, chuyển đổi số và đổi mới giáo dục, khoa học, văn hóa và tri thức ngày càng giữ vai trò quan trọng đối với sự phát triển bền vững của xã hội.

Theo ông, bên cạnh tiếp thu thành tựu mới của nhân loại, việc bảo tồn, kế thừa và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo cũng cần được quan tâm.

SICER định hướng hoạt động trong ba lĩnh vực trọng tâm gồm nghiên cứu triết học, bảo tồn và phát triển văn hóa, khoa học giáo dục. Trong đó, nghiên cứu triết học tập trung vào các vấn đề về tư duy, nhận thức, đạo đức, giá trị con người và những vấn đề xã hội đương đại.

TS Trần Quốc Hoàn, Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Viện trưởng SICER chia sẻ mục tiêu và định hướng hoạt động của Viện Nghiên cứu Văn hóa và Giáo dục

Đối với lĩnh vực văn hóa, Viện chú trọng nghiên cứu, bảo tồn, kế thừa và phát huy những giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là bản sắc văn hóa Nam Bộ. Trong lĩnh vực khoa học giáo dục, Viện quan tâm đến đổi mới giáo dục, phát triển năng lực con người, nâng cao chất lượng đào tạo và thúc đẩy việc kết nối giữa tri thức khoa học với thực tiễn đời sống.

TS Trần Quốc Hoàn nhấn mạnh, hoạt động nghiên cứu không nên chỉ dừng lại ở các công trình học thuật mà cần đưa tri thức vào đời sống, góp phần giải quyết những vấn đề xã hội, hỗ trợ phát triển chính sách, lan tỏa giá trị văn hóa và nâng cao chất lượng giáo dục.

Để thực hiện sứ mệnh của mình, SICER lựa chọn bốn giá trị cốt lõi: Khoa học - Bảo tồn - Khai phóng - Phát triển.

Theo đó, khoa học là nền tảng bảo đảm tính khách quan, trung thực và chất lượng nghiên cứu; bảo tồn thể hiện trách nhiệm gìn giữ, kế thừa các giá trị văn hóa; khai phóng khuyến khích tư duy độc lập, sáng tạo và tiếp nhận tri thức mới; phát triển hướng đến chuyển hóa tri thức thành những giá trị thiết thực cho con người và xã hội.

“Chúng tôi mong muốn SICER trở thành cầu nối giữa các nhà khoa học, giảng viên, chuyên gia, cơ sở đào tạo, cơ quan, tổ chức và cộng đồng; cùng chia sẻ tri thức, triển khai nghiên cứu, tổ chức hội thảo, tọa đàm, tư vấn chuyên môn, bồi dưỡng năng lực và hợp tác trong những lĩnh vực phù hợp”, TS Trần Quốc Hoàn chia sẻ.

Các đại biểu tham dự Lễ ra mắt

Trên cương vị Viện trưởng, ông cho biết sẽ chú trọng xây dựng môi trường nghiên cứu nghiêm túc, minh bạch, đoàn kết, tôn trọng các chuẩn mực khoa học; phát huy năng lực của đội ngũ chuyên gia, cộng tác viên và nhà nghiên cứu, đồng thời mở rộng hợp tác để các chương trình của Viện được triển khai thực chất, hiệu quả và bền vững.

Đại diện các đơn vị đối tác, PGS.TS Phạm Văn Song, Quyền Hiệu trưởng Trường Đại học Gia Định, chúc mừng sự ra đời của SICER, đồng thời đánh giá cao định hướng hoạt động của Viện trong ba lĩnh vực triết học, văn hóa và khoa học giáo dục.

Theo PGS.TS Phạm Văn Song, văn hóa có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của mỗi quốc gia, là nguồn lực nội sinh góp phần tạo nên sức mạnh và bản sắc dân tộc. Trong bối cảnh hiện nay, việc nghiên cứu, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa cần được đặt trong mối quan hệ với giáo dục và sự phát triển của con người.

Ông cho rằng ba lĩnh vực mà SICER lựa chọn đều có ý nghĩa thiết thực, nhất là yêu cầu bảo tồn di sản văn hóa trong quá trình phát triển. Với sự tham gia của đội ngũ sáng lập có chuyên môn ở nhiều lĩnh vực, Viện có điều kiện phát triển hoạt động nghiên cứu, tăng cường trao đổi học thuật và đóng góp cho cộng đồng khoa học.

PGS.TS Phạm Văn Song kỳ vọng Viện sẽ phát huy tinh thần nghiên cứu nghiêm túc, tạo ra những công trình có giá trị, góp phần vào sự phát triển văn hóa, giáo dục của Nam Bộ nói riêng và cả nước nói chung.

Đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Hội đồng sáng lập SICER gồm 5 thành viên. TS Trần Quốc Hoàn giữ chức Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Viện trưởng; ThS Nguyễn Thanh Quyết là Phó Chủ tịch Hội đồng sáng lập, Phó Viện trưởng. Các thành viên còn lại gồm PGS.TS Nguyễn Minh Trí, TS Trần Vĩnh Hà và TS Nguyễn Thái Hòa.

Trong khuôn khổ lễ ra mắt, SICER tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác với các đơn vị, gồm Trường Đại học Văn hóa TP.HCM, Trường Đại học Cửu Long, Trường Đại học Gia Định, Trường Đại học Hùng Vương TP.HCM, Trường Trung cấp Miền Nam và Công ty CP Truyền thông Bright Star.