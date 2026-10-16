Ra mắt Viện Công nghệ xanh – Tài chính xanh: Cầu nối đưa cam kết phát triển bền vững thành dự án thực chiến

Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đẩy mạnh đổi mới sáng tạo vàphát triển bền vững, chuyển đổi xanh không còn là lựa chọn dài hạn mà đã trởthành áp lực sinh tồn đối với doanh nghiệp Việt Nam. Các tiêu chuẩn khắt khe vềtiết kiệm năng lượng, giảm phát thải, quản lý chất thải và minh bạch dữ liệumôi trường đang đặt ra bài toán mới cho năng lực quản trị. Đặc biệt, đối vớicác ngành hội nhập sâu rộng như điện tử, việc đáp ứng tiêu chuẩn xanh của đốitác quốc tế là điều kiện tiên quyết để duy trì vị thế chuỗi cung ứng.

Tuy nhiên, khoảng cách từ ý tưởng đến thực thi vẫn là rào cảnlớn. Nhiều giải pháp công nghệ xanh đã ra đời, nhưng doanh nghiệp, đặc biệt làkhối vừa và nhỏ (SMEs) vẫn gặp khó khăn do hạn chế về nguồn lực đầu tư, nhân lựcchuyên môn, khả năng đánh giá hiện trạng và tiếp cận nguồn vốn. Để một ý tưởngxanh trở thành dự án khả thi, doanh nghiệp không chỉ cần công nghệ mà còn cầnbài toán tài chính rõ ràng và lộ trình triển khai bài bản.

Trước thực tế đó, Hiệp hội Doanh nghiệp Điện tử Việt Nam(VEIA) đã thành lập Viện Công nghệ xanh – Tài chính xanh (IGTF) nhằm khỏa lấpkhoảng trống này, tạo hệ sinh thái kết nối đồng bộ giữa các bên liên quan.

Trao Giấy chứng nhận Doanh nghiệp Khoa học Công nghệ cho lãnh đạo Viện IGTF

Tại lễ ra mắt, Tiến sĩ Nguyễn Văn Đông, Chủ tịch Hiệp hộiDoanh nghiệp Điện tử Việt Nam (VEIA), được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch IGTF;.àCông Tằng Tôn Nữ Thùy Trang giữ cương vị Viện trưởng; ông Thái Trần - Chuyên gia quốc tế đầu ngành trong lĩnh vực công nghệ xanh & tài chính xanh đảm nhiệm chức Chủ tịch Khoa học Viện.

Giới thiệu định hướng hoạt động của IGTF, bà Công Tằng Tôn NữThùy Trang nhấn mạnh thông điệp: “Một tổ chức – Hai động lực – Một mục tiêu”.Theo đó, công nghệ xanh và tài chính xanh được xem là hai động lực cốt lõi cùnghướng đến mục tiêu phát triển bền vững. Nếu công nghệ xanh giúp doanh nghiệp đổimới quy trình, tiết kiệm tài nguyên và giảm phát thải thì tài chính xanh đóngvai trò hỗ trợ nguồn vốn, cấu trúc dự án và nâng cao khả năng tiếp cận các nguồnlực đầu tư cho quá trình chuyển đổi.

Theo định hướng được công bố, IGTF không chỉ dừng lại ở vaitrò cung cấp thông tin hay giới thiệu giải pháp, mà hướng tới việc đồng hànhcùng doanh nghiệp trong toàn bộ quá trình chuyển đổi, từ xác định nhu cầu, đánhgiá tính khả thi cho đến kết nối công nghệ và tài chính để hình thành các dự áncó khả năng triển khai thực tế.

Bà Công Tằng Tôn Nữ Thuỳ Trang được bổ nhiệm làm Viện trưởng IGTF

Viện xác định bốn trụ cột hoạt động chính gồm nghiên cứu,chuyển giao công nghệ, tư vấn và kết nối tài chính.

Trong đó, nghiên cứu tập trung khảo sát nhu cầu thực tế củadoanh nghiệp, cập nhật xu hướng mới và nhận diện các giải pháp phù hợp với từnglĩnh vực, từng quy mô hoạt động. Thông qua đó, doanh nghiệp có thể tránh tìnhtrạng đầu tư theo xu hướng mà chưa đánh giá đầy đủ mức độ phù hợp với điều kiệnvận hành.

Ở lĩnh vực chuyển giao công nghệ, IGTF đóng vai trò kết nốidoanh nghiệp với chuyên gia, nhà cung cấp và các đối tác có năng lực triển khaigiải pháp. Việc lựa chọn công nghệ được định hướng dựa trên các tiêu chí về hiệuquả kỹ thuật, khả năng vận hành lâu dài và hiệu quả đầu tư thay vì chỉ dựa vàonhững lợi ích được quảng bá.

Hoạt động tư vấn sẽ hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng lộ trìnhchuyển đổi phù hợp với điều kiện thực tế, từ khảo sát hiện trạng, phân tích dữliệu, xác định mục tiêu ưu tiên đến đề xuất giải pháp theo từng giai đoạn.

Trong khi đó, kết nối tài chính được xem là mắt xích quan trọngnhằm nâng cao khả năng tiếp cận nguồn vốn xanh. Theo IGTF, nhiều doanh nghiệphiện nay gặp khó khăn trong việc chuyển hóa nhu cầu cải tiến thành hồ sơ dự ánhoàn chỉnh với thông tin rõ ràng, phương án đầu tư hợp lý và cơ sở đánh giá hiệuquả. Khi quá trình chuẩn bị được thực hiện bài bản, doanh nghiệp sẽ có nhiều cơhội hơn trong việc làm việc với các tổ chức tài chính và tìm kiếm nguồn vốn phùhợp.

Một điểm đáng chú ý trong mô hình hoạt động của IGTF là quytrình triển khai gồm năm bước: Lắng nghe, Đánh giá, Thiết kế, Kết nối và Đo lường.

Theo đó, quá trình bắt đầu từ việc lắng nghe nhu cầu thực tếvà nhận diện đúng bài toán của doanh nghiệp. Tiếp theo là đánh giá hiện trạngthông qua khảo sát, thu thập dữ liệu và thiết lập đường cơ sở để xác định cáclĩnh vực cần cải thiện.

Bà Công Tằng Tôn Nữ Thùy Trang giữ cương vị Viện trưởng. Ông Thái Trần đảm nhiệm vai trò Chủ tịch Khoa học của Viện.

Trên cơ sở đó, các phương án công nghệ và tài chính sẽ đượcthiết kế phù hợp với điều kiện kỹ thuật, nguồn lực và mục tiêu phát triển của từngdoanh nghiệp. Sau khi xác định được giải pháp, IGTF sẽ hỗ trợ kết nối các bênliên quan gồm chuyên gia, nhà cung cấp công nghệ và các đối tác tài chính để phốihợp triển khai.

Bước cuối cùng là đo lường kết quả nhằm đánh giá mức độ đạtđược của các mục tiêu đề ra, đồng thời tạo cơ sở dữ liệu phục vụ việc hoàn thiệnvà nhân rộng các mô hình hiệu quả. Theo Viện, việc đo lường bằng các chỉ số cụthể là yếu tố quan trọng để bảo đảm chuyển đổi xanh mang lại tác động thực chấtthay vì chỉ dừng ở những cam kết mang tính định hướng.

Sự ra đời của IGTF được xem là dấu mốc mới trong nỗ lực kếtnối công nghệ, tri thức và nguồn lực tài chính phục vụ phát triển bền vững.