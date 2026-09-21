Ra mắt văn phòng hỗ trợ việc làm cho nhóm đối tượng đặc thù theo chỉ đạo của Bộ Công an

Trung tướng Trần Văn Thiện, Bí thư đảng uỷ, Cục trưởng Cục C11, Bộ Công an

Đến dự và phát biểu tại buổi lễ, Trung tướng Trần Văn Thiện nhấn mạnh việc Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II được chuyển giao từ Bộ GD-ĐT về Bộ Công an, trực tiếp là Cục C11 đây là một bước ngoặt lịch sử, đánh dấu sự mở rộng sứ mệnh đào tạo nghề gắn liền với nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội bền vững.

Theo lãnh đạo Cục C11, Đảng, Nhà nước và Bộ Công an luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho công tác phát triển giáo dục và chính sách an sinh xã hội phục vụ người dân. Cục C11 sẽ phối hợp với các bộ, ngành liên quan để rà soát, đề xuất và thực hiện đầy đủ các chế độ, chính sách đãi ngộ, phụ cấp đặc thù cho các thầy cô giáo trực tiếp tham gia giảng dạy nhóm đối tượng đặc thù; tạo điều kiện tối đa để các thầy cô được học tập, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. Đảm bảo thực hiện đúng, đủ, kịp thời các chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập, học bổng, hỗ trợ phương tiện, đồ dùng học tập theo quy định của pháp luật.

Trung tướng Trần Văn Thiện, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục C11, Bộ Công an tặng hoa chúc mừng lãnh đạo Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II tại buổi lễ

Trung tướng Trần Văn Thiện, cho biết, ngoài nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho thị trường lao động như trước đây, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II còn phải thực hiện thêm một nhiệm vụ mới vô cùng cao cả và nhân văn, đó là đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho 3 nhóm đối tượng đặc thù: công dân hoàn thành nghĩa vụ tham gia công an nhân dân; người đã chấp hành xong án phạt tù, tái hòa nhập cộng đồng; người cai nghiện ma túy tại các cơ sở cai nghiện.

Đề ra các nhiệm vụ với nhà trường trong giai đoạn mới, Trung tướng Trần Văn Thiện nhấn mạnh, trong bối cảnh hội nhập quốc tế và sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ yêu cầu đối với lực lượng lao động kỹ thuật ngày càng khắt khe, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II cần tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp, chương trình đào tạo bởi đây không chỉ là nhiệm vụ giáo dục nghề nghiệp thuần túy, mà là một trong những nhiệm vụ góp phần làm giảm tỷ lệ tái phạm tội, mang lại giá trị nhân văn sâu sắc.

Các đại biểu tham dự thực hiện nghi thức ra mắt văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên và nhóm đối tượng đặc thù

Ngoài ra, để đáp ứng yêu cầu của thời đại mới, nhà trường cũng phải chuyển mình trở thành một cơ sở đào tạo hiện đại, tinh gọn và hiệu quả. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo trong quản trị nhà trường, xây dựng giáo trình điện tử, mô hình học tập mô phỏng, lớp học thông minh. Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình đào tạo theo hướng linh hoạt, ứng dụng thực hành cao. Giảm lý thuyết, tăng thời lượng thực hành; chuyển từ đào tạo "những gì nhà trường có" sang đào tạo "những gì xã hội và doanh nghiệp cần". Chủ động cập nhật các xu hướng công nghệ mới, bám sát nhu cầu thực tế của thị trường lao động và doanh nghiệp. Chú trọng phát triển các ngành nghề kỹ thuật mũi nhọn, có giá trị gia tăng cao...

Theo PGS.TS Bùi Văn Hưng, Hiệu trưởng Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II, trong giai đoạn mới, nhà trường sẽ tiếp tục phát huy truyền thống, kinh nghiệm và những thành quả đã đạt được; đồng thời chủ động đổi mới quản trị, chương trình đào tạo và phương pháp đào tạo, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao trong hệ thống giáo dục và đào tạo thuộc Bộ Công an.

Các đại biểu tham dự tham quan một gian hàng của sinh viên Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II

PGS.TS Bùi Văn Hưng cho biết thêm, thực hiện chỉ đạo của đồng chí Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương đảng, Thứ trưởng Bộ Công an và Lãnh đạo Cục C11 tại buổi lễ khai giảng năm học mới vừa qua. Nhà trường đã xây dựng kế hoạch triển khai thực thực hiện với các bên liên quan, đặc biệt là các doanh nghiệp, để thực hiện hiệu quả mô hình liên kết "Nhà nước – Nhà trường – Doanh nghiệp", trong đó tập trung vào nhóm đối tượng đặc thù. Đối với nhóm đối tượng đặc thù, một nghề nghiệp ổn định không chỉ tạo ra thu nhập. Trường Cao đẳng Kỹ nghệ II không chỉ dạy cho người học một nghề, mà còn phải giúp người học có kỹ năng, có kỷ luật, có trách nhiệm và có khả năng tự lập bằng chính sức lao động của mình. Văn phòng hỗ trợ giới thiệu việc làm cho học sinh, sinh viên, nhóm đối tượng đặc thù được xác định giữ vai trò quan trọng cho việc thực hiện nhiệm vụ này.

"Nhà trường xác định việc làm cho người học, nhóm đối tượng đặc thù là một trong những trụ cột đặc biệt quan trọng trong quá trình phát triển mới của nhà trường. Bởi vậy, nhà trường đã thực hiện phương châm “tuyển sinh gắn với tuyển dụng”, đảm bảo mô hình của nhà trường “ Đào tạo – Kết nối việc làm – Hỗ trợ tái hòa nhập” nhằm đảm bảo được dù bất kỳ người học nào, xuất phát điểm như thế nào các em học sinh khi tốt nghiệp ra trường đều có đầy đủ kiến thức, kỹ năng, có việc làm, tái hòa nhập bền vững", PGS-TS Bùi Văn Hưng cho biết.