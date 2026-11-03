Ra mắt văn phòng Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam

Đầu mối kết nối doanh nghiệp, nhà đầu tư

Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) vừa tổ chức lễ khai trương văn phòng tại Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 Tôn Thất Thuyết, Hà Nội.

Khai trương văn phòng Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam.

Phát biểu tại buổi lễ, bà Phạm Thuỳ Dương, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (VMAA) cho biết, khai trương văn phòng mới là một bước kiện toàn tổ chức, hoàn thiện cơ sở vật chất, đưa hoạt động của Hiệp hội vào nền nếp.

Văn phòng được kỳ vọng là nơi gặp gỡ, chia sẻ ý tưởng và kết nối cơ hội hợp tác giữa lãnh đạo Hiệp hội, các ban chuyên môn, Ban Thư ký và hội viên. Qua đó, VMAA hướng tới tăng cường hoạt động tư vấn, xúc tiến đầu tư, mua bán và sáp nhập, tái cấu trúc doanh nghiệp, hợp tác trong nước và quốc tế.

Bà Phạm Thuỳ Dương, Phó chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập Doanh nghiệp Việt Nam (áo dài tím).

Luật sư Nguyễn Văn Thái, Phó chủ tịch VMAA cũng chia sẻ: Thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý, kiểm toán, định giá, tư vấn và quản trị.

Thị trường mua bán và sáp nhập doanh nghiệp (M&A) cần sự phối hợp giữa doanh nghiệp, nhà đầu tư, tổ chức tài chính cùng đội ngũ chuyên gia pháp lý, kiểm toán, định giá, tư vấn và quản trị.

Ông Thái nêu ba nhiệm vụ trọng tâm của văn phòng, trước hết là đón tiếp, lắng nghe và kết nối nhu cầu của hội viên, doanh nghiệp. Các đề xuất cần có đầu mối tiếp nhận, theo dõi.

Nhiệm vụ tiếp theo là hỗ trợ các ban chuyên môn và đơn vị trực thuộc chuyển ý tưởng thành kế hoạch cụ thể, có người phụ trách, thời hạn và kết quả. Hoạt động hỗ trợ hướng tới kết nối nhu cầu doanh nghiệp với nghiên cứu, đào tạo, tư vấn và giải quyết tranh chấp.

Cùng với đó, văn phòng cần duy trì nề nếp làm việc, phản hồi kịp thời, lưu giữ đầy đủ hồ sơ, bảo mật thông tin và tôn trọng lợi ích chính đáng của các bên.

Cầu nối giữa cơ quan quản lý và doanh nghiệp

Về phát triển đội ngũ làm nghề M&A, Phó chủ tịch VMAA đề cập việc chia sẻ kinh nghiệm thương vụ, đào tạo theo tình huống, kết nối chuyên gia với doanh nghiệp và hỗ trợ người trẻ tiếp cận nghề. Nội dung đào tạo chú trọng kiến thức liên ngành, kỹ năng thực tiễn và đạo đức nghề nghiệp.

Trong công tác quản lý văn phòng, ông Thái cam kết phân công rõ trách nhiệm, công khai đầu mối và quy trình đăng ký sử dụng; ưu tiên hoạt động chung của Hiệp hội, quản lý tài sản và kinh phí tiết kiệm, minh bạch, bảo đảm an toàn và bảo mật thông tin.

Theo Quyết định số 96/QĐ-BNV ký ngày 21/1/2026, Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam chính thức được thành lập (Hiệp hội M&A).

Ông Nguyễn Đức Kiên, Chuyên gia kinh tế, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, hiện là Phó chủ tịch điều hành VMAA.

Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam là tổ chức xã hội - nghề nghiệp, tổ chức và hoạt động theo Điều lệ được Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt, tuân thủ quy định của pháp luật, chịu sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội vụ, sự quản lý của Bộ Tài chính và các Bộ, ngành khác có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của Hiệp hội. Hiệp hội Mua bán và Sáp nhập doanh nghiệp Việt Nam có tư cách pháp nhân, con dấu, tài khoản, tự đảm bảo kinh phí, trụ sở và phương tiện hoạt động.

Chia sẻ trước đó, ông Nguyễn Đức Kiên, Chuyên gia kinh tế, nguyên Tổ trưởng Tổ tư vấn kinh tế của Thủ tướng, hiện là Phó chủ tịch điều hành VMAA, khẳng định Việc chính thức thành lập VMAA là bước đi mang tính chiến lược nhằm chuẩn hóa thị trường, nâng tầm chất lượng các thương vụ và củng cố vững chắc niềm tin cho các nhà đầu tư cả trong và ngoài nước. Trọng tâm dài hạn của Hiệp hội là xây dựng một hệ sinh thái M&A bền vững, tạo sự gắn kết chặt chẽ giữa doanh nghiệp, quỹ đầu tư và các tổ chức tư vấn, đóng góp thực chất vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh cho nền kinh tế Việt Nam.

Ngay sau khi đi vào hoạt động, VMAA sẽ chủ động đảm nhận vai trò phản biện chính sách độc lập, đóng vai trò là cầu nối thông tin hai chiều hiệu quả giữa cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp. Hiệp hội sẽ tập trung xây dựng bộ tiêu chí chuẩn mực về tư vấn M&A và hệ thống đánh giá hiệu quả doanh nghiệp sau sáp nhập. "Một nhiệm vụ trọng tâm khác mà VMAA hướng tới là xây dựng khung quy chế nhằm dung hòa, kết nối hệ thống kế toán Việt Nam với các chuẩn mực quốc tế. Đây là chìa khóa cốt lõi để minh bạch hóa thông tin tài chính, giúp hoạt động đầu tư đạt hiệu quả tối ưu", ông Nguyễn Đức Kiên đặc biệt nhấn mạnh.