Ra mắt Văn phòng đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại Đà Nẵng

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương (bên trái) trao quyết định cho phép đặt Văn phòng đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Dự buổi lễ có Chủ tịch Ủy ban Cạnh tranh Quốc gia (Bộ Công Thương) Trịnh Anh Tuấn và Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Thanh Phương.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức công bố quyết định của UBND thành phố Đà Nẵng về việc cho phép Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam đặt Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Đồng thời, công bố quyết định bổ nhiệm ông Lữ Bằng (Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam, nguyên Phó Giám đốc Sở Công Thương Đà Nẵng) làm Trưởng Văn phòng đại diện; bổ nhiệm ông Nguyễn Quang Lâm (Phó Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng thành phố Đà Nẵng, Phó Trưởng phòng Quản lý thương mại, Sở Công Thương Đà Nẵng) làm Phó Trưởng Văn phòng đại diện.

Ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam (bên trái) trao quyết định thành lập Văn phòng đại diện Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam tại Đà Nẵng. Ảnh: TRỌNG HUY

Văn phòng đại diện sẽ tổ chức các hoạt động điều tra, thu thập thông tin về người tiêu dùng trên địa bàn các tỉnh miền Trung - Tây Nguyên.

Trong thời gian tới, đơn vị sẽ tập trung tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật, giúp người dân nâng cao nhận thức và khả năng tự bảo vệ trong các giao dịch. Đồng thời, tổ chức tư vấn, tiếp nhận thông tin, hỗ trợ người tiêu dùng khi phát sinh những vấn đề liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp.

Văn phòng cũng sẽ tăng cường kết nối, phối hợp với các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề, cơ quan quản lý và các tổ chức xã hội nhằm xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; chủ động nắm bắt những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn (nhất là thương mại điện tử, giao dịch trực tuyến) để kịp thời tham mưu, đề xuất các giải pháp phù hợp.

Các đại biểu chụp hình lưu niệm tại lễ ra mắt. Ảnh: TRỌNG HUY

Phát biểu giao nhiệm vụ, ông Bùi Thanh Thủy, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội Bảo vệ người tiêu dùng Việt Nam nhấn mạnh, Đà Nẵng là trung tâm kinh tế năng động của miền Trung với thị trường hàng hóa, dịch vụ hết sức sôi động.

Tuy nhiên, đi kèm với đó là những thách thức không nhỏ về hàng giả, hàng nhái, gian lận thương mại và các hành vi xâm phạm quyền lợi người tiêu dùng qua các hình thức kinh doanh mới.

Nhận thức rõ tầm quan trọng của địa bàn, Trung ương hội đã quyết định thành lập Văn phòng đại diện tại Đà Nẵng. Nơi đây không chỉ là "cánh tay nối dài" của Trung ương hội mà còn là địa chỉ tin cậy để người tiêu dùng địa phương và khu vực gửi gắm niềm tin, phản ánh và tìm kiếm sự hỗ trợ pháp lý khi quyền lợi bị xâm phạm.