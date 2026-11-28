Chiều 27/11, tại Hà Nội, Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội tổ chức chương trình hưởng ứng Ngày phòng, chống hàng giả Việt Nam (29/11), kỷ niệm 16 năm hành trình xây dựng và phát triển của 3 trung tâm trực thuộc. Tại chương trình, Hội ra mắt 3 trung tâm hỗ trợ chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu và giới thiệu ứng dụng công nghệ xác thực – hậu kiểm.

Các đại biểu tham dự sự kiện.

Phát biểu tại sự kiện, ông Trương Đỗ Chuyên, Chủ tịch Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội, cho biết trong bối cảnh hội nhập kinh tế ngày càng sâu rộng, tình trạng sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng và hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ diễn biến phức tạp. Thực trạng này không chỉ gây thiệt hại cho doanh nghiệp, ảnh hưởng đến quyền lợi người tiêu dùng mà còn làm suy giảm niềm tin của thị trường.

Theo ông Trương Đỗ Chuyên, công tác phòng, chống hàng giả cần được triển khai đồng bộ, có sự phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng chức năng, tổ chức xã hội, cộng đồng doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, Hội ra mắt 3 trung tâm gồm: Trung tâm Tư vấn dịch vụ chống hàng giả; Trung tâm Truyền thông - truyền hình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu; Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.

Đây là những đầu mối hỗ trợ doanh nghiệp bảo vệ thương hiệu, nâng cao năng lực quản trị, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức cộng đồng, góp phần xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch, lành mạnh.

Giới thiệu ứng dụng công nghệ xác thực – hậu kiểm

Trong khuôn khổ chương trình, tọa đàm “Ứng dụng công nghệ hậu kiểm và truyền thông trong công tác phòng chống hàng giả vì sự phát triển bền vững” được tổ chức với sự tham gia của đại diện Hội, các trung tâm và doanh nghiệp.

Chia sẻ tại tọa đàm, ông Nguyễn Đức Phong, Giám đốc Trung tâm Tư vấn dịch vụ chống hàng giả, cho biết Trung tâm đã xây dựng phần mềm hỗ trợ công tác hậu kiểm, hướng tới 4 nhóm đối tượng gồm: người tiêu dùng, đơn vị kinh doanh thương mại, nhà sản xuất và các cơ quan, lực lượng chức năng.

Các diễn giả chia sẻ tại toạ đàm.

Tại chương trình, Trung tâm cũng giới thiệu ứng dụng hỗ trợ đối chiếu thông tin thực tế. Nội dung trao đổi tập trung vào vai trò của công nghệ trong hoạt động hậu kiểm, việc tiếp nhận và kiểm tra phản ánh, cũng như sự phối hợp giữa doanh nghiệp, lực lượng kiểm tra thị trường, đơn vị truyền thông và các trung tâm.

Bên cạnh ứng dụng công nghệ, đại diện Trung tâm nhấn mạnh doanh nghiệp cần chủ động rà soát hồ sơ sản phẩm, tăng cường kiểm soát chất lượng ngay từ khâu sản xuất, bảo đảm hàng hóa lưu thông trên thị trường đáp ứng đúng tiêu chuẩn đã công bố. Đây là giải pháp nhằm minh bạch hóa hoạt động sản xuất, kinh doanh, bảo vệ uy tín doanh nghiệp và củng cố niềm tin của người tiêu dùng.

Ra mắt lãnh đạo Trung tâm Tư vấn dịch vụ chống hàng giả

Cũng tại sự kiện, Hội công bố ban lãnh đạo Trung tâm Tư vấn dịch vụ chống hàng giả gồm: ông Nguyễn Đức Phong, Giám đốc Trung tâm; TS Lê Duy Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng ban Cố vấn chiến lược; bà Hoàng Thị Trang Viên, Phó Giám đốc Trung tâm kiêm Trưởng ban Truyền thông - Truyền hình.

Lễ ký kết hợp tác giữa 3 trung tâm trong công tác phòng, chống hàng giả.

Theo định hướng được nêu tại chương trình, Trung tâm Tư vấn dịch vụ chống hàng giả thực hiện nhiệm vụ tư vấn, hỗ trợ doanh nghiệp trong công tác nhận diện, phòng ngừa và bảo vệ sản phẩm, thương hiệu trước các hành vi làm giả, làm nhái.

Đối với Trung tâm Truyền thông - truyền hình chống hàng giả, bảo vệ thương hiệu, nhiệm vụ trọng tâm là thông tin, tuyên truyền, phổ biến kiến thức và cảnh báo các hành vi vi phạm, góp phần nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cộng đồng trong phòng, chống hàng giả.

Trong khi đó, Trung tâm Tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững hướng tới tư vấn, kết nối và hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực quản trị, phát triển thương hiệu, mở rộng hợp tác và xây dựng nền tảng phát triển lâu dài.

Chương trình khép lại với lễ ký kết hợp tác giữa 3 trung tâm trong công tác phòng, chống hàng giả. Chủ tịch Hội Chống hàng giả và Bảo vệ thương hiệu thành phố Hà Nội kỳ vọng các trung tâm phát huy chức năng, nhiệm vụ, trở thành những đầu mối hoạt động thiết thực, là cầu nối giữa Hội với cộng đồng doanh nghiệp, góp phần nâng cao hiệu quả phòng, chống hàng giả và hỗ trợ doanh nghiệp phát triển bền vững.