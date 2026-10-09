Ra mắt ứng dụng chuyển đổi số cấp xã, kết nối giải pháp cho người dân

Các đại biểu thực hiện nghi lễ khai trương "Nền tảng ứng dụng chuyển đổi số cấp xã". Ảnh: Hoàng Hiếu - TTXVN

Ngày 9/10, trong khuôn khổ chương trình chào mừng Ngày Chuyển đổi số quốc gia năm 2026, Bộ Khoa học và Công nghệ ra mắt Ứng dụng chuyển đổi số cấp xã, hỗ trợ cán bộ cơ sở, doanh nghiệp, hộ kinh doanh và người dân tìm kiếm giải pháp phù hợp, trang bị kỹ năng và kết nối tư vấn trong quá trình chuyển đổi số.

Theo Chương trình công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, Bộ Khoa học và Công nghệ được giao chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát, chuẩn hóa và công bố danh mục sản phẩm, giải pháp nhằm thúc đẩy thị trường chuyển đổi số.

Thực hiện nhiệm vụ này, tại Công văn số 2765/BKHCN-CĐSQG ngày 29/4/2026, Bộ đã công bố danh mục gồm 1.591 sản phẩm, giải pháp của 360 đơn vị phát triển, cung cấp, được phân loại theo ba trụ cột: Chính phủ số, Kinh tế số và Xã hội số.

Danh mục tạo nguồn thông tin tập trung về các sản phẩm, giải pháp trên thị trường. Tuy nhiên, với số lượng lớn, việc tìm kiếm lựa chọn phù hợp vẫn là thách thức đối với cán bộ cấp xã, doanh nghiệp nhỏ, hộ kinh doanh và người dân. Nhu cầu tại cơ sở thường bắt đầu từ những vấn đề cụ thể như quản lý công việc, bán hàng trực tuyến, thanh toán số, thay vì từ việc lựa chọn công nghệ.

Ứng dụng Chuyển đổi số cấp xã được xây dựng nhằm hỗ trợ người dùng xác định giải pháp phù hợp với nhu cầu và cách thức bắt đầu triển khai. Ứng dụng hướng tới trả lời câu hỏi thiết thực: Với vấn đề cần giải quyết, đâu là giải pháp phù hợp và triển khai từ đâu?

Ứng dụng không thay thế các phần mềm nghiệp vụ đang vận hành tại địa phương, không làm phát sinh quy trình hành chính mới đối với cấp xã mà đóng vai trò công cụ hỗ trợ, định hướng và kết nối, giúp cơ sở tiếp cận chuyển đổi số từ nhu cầu thực tế.

Ứng dụng được thiết kế theo chu trình hỗ trợ gồm nhận diện nhu cầu, tham khảo mô hình, tìm kiếm giải pháp, trang bị kỹ năng, yêu cầu tư vấn và phản hồi kết quả thực tế.

Thông qua dữ liệu tương tác và phản hồi của người dùng ứng dụng này, Bộ Khoa học và Công nghệ có thêm cơ sở nhận diện nhu cầu tại cơ sở, phục vụ hoàn thiện chính sách và định hướng phát triển thị trường sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, hướng tới hình thành không gian chung để các đơn vị tìm kiếm giải pháp, học hỏi cách làm hiệu quả và chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn.

Ứng dụng được triển khai chính thức từ ngày 22/9/2026 tại địa chỉ https://ungdungcdscapxa.dx.gov.vn/. Trong quá trình triển khai, Sở Khoa học và Công nghệ là đầu mối tại địa phương; UBND cấp xã chỉ đạo phổ biến ứng dụng đến cán bộ, người dân và doanh nghiệp. Các Tổ công nghệ số cộng đồng giữ vai trò nòng cốt trong hướng dẫn khai thác, sử dụng ứng dụng trên thực tế.

Theo số liệu được cung cấp, Ứng dụng ghi nhận 6.544 tài khoản đăng ký, 13.025 lượt quan tâm đến các sản phẩm, giải pháp chuyển đổi số, 178 lượt yêu cầu tư vấn cụ thể, 528 lượt đăng ký khóa học và 28 thông tin liên hệ, phản ánh.

Những con số bước đầu cho thấy sự quan tâm của người dùng đối với việc tìm hiểu giải pháp, tư vấn và học tập phục vụ chuyển đổi số. Việc ra mắt ứng dụng thể hiện định hướng chuyển từ cách tiếp cận dựa trên danh mục công nghệ sang xuất phát từ nhu cầu sử dụng.

Theo đó, chuyển đổi số tại cơ sở cần bắt đầu bằng việc xác định những vấn đề cán bộ, người dân và doanh nghiệp cần giải quyết, từ đó lựa chọn công nghệ và giải pháp phù hợp, hướng tới hiệu quả thiết thực.