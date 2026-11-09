Ra mắt tuyến phố an toàn thực phẩm gắn kết du lịch văn hóa tại phố Văn Miếu

Tuyến phố Văn Miếu có 19 cơ sở kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống và đồ uống với nhiều loại hình đa dạng. Nằm trong không gian văn hóa, lịch sử gắn với di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám, tuyến phố thường xuyên đón người dân và du khách trong nước, quốc tế. Vì vậy, việc triển khai mô hình nhằm kiểm soát an toàn thực phẩm, nâng cao chất lượng dịch vụ, đồng thời phát huy lợi thế văn hóa, lịch sử của khu vực.

Các cơ sở kinh doanh ký cam kết thực hiện các tiêu chí tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát dưới sự chứng kiến của lãnh đạo phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Vân Hà

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Văn Miếu - Quốc Tử Giám Vũ Đức Tuyên cho biết, thực hiện chỉ đạo của UBND thành phố Hà Nội về khắc phục những điểm nghẽn trong công tác an toàn thực phẩm, phường đã chủ động xây dựng kế hoạch, xác định mô hình tuyến phố an toàn thực phẩm có kiểm soát là giải pháp nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước ngay từ cơ sở.

Trong quá trình triển khai, UBND phường chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn phối hợp với Trạm Y tế và các tổ dân phố rà soát cơ sở kinh doanh; hướng dẫn, kiểm tra việc chấp hành quy định về an toàn thực phẩm, từ nguồn gốc nguyên liệu, điều kiện vệ sinh đến quy trình chế biến, bảo quản. Các cơ sở cũng được hướng dẫn niêm yết giá, giữ gìn vệ sinh môi trường và nâng cao chất lượng phục vụ.

Lãnh đạo Đảng ủy - HĐND - UBND - ủy ban MTT phường trao logo “Cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm” tới các cơ sở kinh doanh. Ảnh: Vân Hà

Đáng chú ý, phường triển khai hệ thống biển nhận diện và logo “Cơ sở có kiểm soát an toàn thực phẩm”, giúp người dân, du khách nhận biết các địa điểm ăn uống đáp ứng tiêu chí. Việc công nhận và sử dụng biểu trưng bảo đảm khách quan, công khai, đúng điều kiện.

Tuyến phố Văn Miếu có 19 cơ sở kinh doanh cam kết thực hiện theo mô hình An toàn thực phẩm có kiểm soát gắn kết du lịch văn hóa. Ảnh: Vân Hà

Ông Vũ Đức Tuyên nhấn mạnh, lễ ra mắt là dấu mốc thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong việc đưa công tác bảo đảm an toàn thực phẩm đi vào chiều sâu, gắn trách nhiệm quản lý của cơ quan nhà nước với ý thức tự giác của cơ sở kinh doanh và sự giám sát của cộng đồng. Vì vậy, các cơ sở cần coi biểu trưng nhận diện là cam kết với chính quyền và người tiêu dùng, nghiêm túc duy trì các điều kiện an toàn thực phẩm trong suốt quá trình hoạt động.

Theo ông Vũ Đức Tuyên, sau lễ ra mắt, các đơn vị chuyên môn của phường sẽ thường xuyên kiểm tra, giám sát, đánh giá việc thực hiện các tiêu chí, kịp thời chấn chỉnh và xử lý vi phạm. Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, tổ dân phố và người dân cùng tham gia giám sát, phản ánh các nguy cơ mất an toàn thực phẩm.

Việc nhận biểu trưng nhận diện là cam kết của cơ sở kinh doanh trong duy trì các điều kiện an toàn thực phẩm. Ảnh: Vân Hà

Song song với đó, phường tiếp tục chỉnh trang cảnh quan, bảo đảm vệ sinh môi trường, trật tự đô thị; đẩy mạnh giới thiệu các giá trị lịch sử, văn hóa khu vực Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp quảng bá hoạt động kinh doanh ẩm thực an toàn, từng bước hình thành không gian trải nghiệm văn hóa, ẩm thực có chất lượng.

Trên cơ sở kết quả thực hiện, phường sẽ đánh giá, rút kinh nghiệm và xem xét nhân rộng mô hình tại những tuyến phố, khu vực có hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống phù hợp, góp phần gắn phát triển dịch vụ với bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, lịch sử của Thủ đô.