Ra mắt tuyến đường 'Ngày xanh - đêm sáng' tại phường Tân Thành

Tham dự lễ có các đồng chí: Lê Thanh Triều, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau; Trương Đăng Khoa, Uỷ viên Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành; Nguyễn Thị Ngọc Thuý, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều (thứ bảy từ trái sang) và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành Trương Đăng Khoa (thứ tư từ phải sang) cùng các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng” tại Khóm 7, phường Tân Thành.

Mô hình được triển khai trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ với chiều dài hơn 1.000 m, kết hợp giữa việc trồng cây phượng vĩ dọc hai bên đường và lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng ban đêm. Tổng kinh phí thực hiện 100 triệu đồng, do Ngân hàng Agribank chi nhánh Cà Mau tài trợ.

Công trình không chỉ tạo cảnh quan xanh - sạch - đẹp, đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự vào ban đêm, mà còn góp phần nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng trong bảo vệ môi trường và xây dựng khu dân cư văn minh.

Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý nhấn mạnh, mô hình nhằm lan toả sâu rộng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp”.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý cho biết: Đầu tháng 10/2026, hội đã ra mắt mô hình tuyến đường “Ngày xanh - đêm sáng” tại xã Vĩnh Mỹ. Sau phường Tân Thành, hội sẽ tiếp tục nhân rộng thêm 2 tuyến đường tại phường Hoà Thành và xã Vĩnh Lợi, nâng tổng chiều dài 4 tuyến đường thực hiện mô hình lên hơn 7 km.

“Thời gian tới, Hội LHPN tỉnh sẽ phối hợp chặt chẽ với chính quyền và đoàn thể địa phương đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ và Nhân dân thường xuyên vệ sinh đường phố, chăm sóc cây xanh, bảo vệ hệ thống đèn. Qua đó, lan toả sâu rộng phong trào thi đua “Toàn dân chung tay bảo vệ môi trường, vì một Việt Nam xanh - sạch - đẹp” do Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau phát động”, bà Nguyễn Thị Ngọc Thuý nhấn mạnh.

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, phường Tân Thành và Hội LHPN tỉnh tham gia trồng cây trên tuyến đường Hoàng Văn Thụ sau buổi lễ.

Đại diện người dân địa phương, bà Cao Thị Phương Mai (Khóm 7, phường Tân Thành) phấn khởi chia sẻ: "Bà con sẽ cùng nhau chăm sóc cây xanh, giữ gìn vệ sinh chung và chủ động báo chính quyền khi hệ thống đèn gặp sự cố, để tuyến đường luôn sáng, đẹp, khang trang".

Phó Chủ tịch UBND phường Tân Thành Lâm Bảo Xuyên tặng hoa và thư cảm ơn đại diện Ngân hàng Agribank chi nhánh Cà Mau đã hỗ trợ kinh phí xây dựng mô hình tuyến đường “Ngày xanh - Đêm sáng” trên địa bàn Khóm 7.

* Sáng cùng ngày, Hội LHPN tỉnh phối hợp với Hội LHPN phường Tân Thành và Chi hội Phụ nữ Khóm 7 ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh”.

Mô hình nhằm vận động cán bộ, hội viên thu gom, phân loại rác thải tái chế tại nguồn, vừa bảo vệ môi trường vừa gây quỹ phục vụ các hoạt động của hội.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành Trương Đăng Khoa dự lễ ra mắt mô hình “Ngôi nhà xanh” tại Khóm 7, phường Tân Thành.

Dịp này, Hội LHPN tỉnh trao tặng 15 phần quà (gồm gạo và nhu yếu phẩm) cho các hộ phụ nữ và trẻ em hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Tân Thành.

Phó Chủ tịch Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh Cà Mau Lê Thanh Triều (ảnh trên) và Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Tân Thành Trương Đăng Khoa, Phó Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Ngọc Thuý trao quà cho các hộ dân, học sinh hoàn cảnh khó khăn.