Ra mắt 'Trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy' tại Trường THPT Thành phố Cao Bằng

Lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH và đại diện Trường THPT Thành phố Cao Bằng ký quy chế phối hợp thành lập mô hình “trường học an toàn phòng cháy, chữa cháy”.

Tại buổi lễ, nhà trường công bố quyết định thành lập mô hình "Trường học an toàn PCCC". Mô hình được xây dựng nhằm đưa công tác PCCC và CNCH trở thành hoạt động thường xuyên trong nhà trường, từ phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, trang bị kiến thức, kỹ năng cho cán bộ, giáo viên, học sinh đến chủ động xử lý khi có sự cố xảy ra. Qua đó, từng bước hình thành ý thức tự phòng, tự bảo vệ và khả năng ứng phó với các tình huống cháy, nổ ngay từ cơ sở.

Hơn 1.400 học sinh và giáo viên nhà trường được tuyên truyền kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, hướng dẫn kỹ năng thoát nạn, sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ. Nhà trường kiện toàn Đội PCCC và CNCH cơ sở, xây dựng phương án xử lý tình huống cháy, nổ phù hợp với điều kiện thực tế.

Việc xây dựng mô hình tạo nền nếp trong công tác PCCC và CNCH tại nhà trường, nâng cao khả năng chủ động ứng phó của lực lượng PCCC cơ sở và học sinh, góp phần bảo đảm an toàn trong quá trình dạy và học.