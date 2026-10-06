Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến đầu tiên tại ĐBSCL

Ngày 6/10, Trường Đại học Cửu Long tổ chức khánh thành Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến đầu tiên tại Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL), đánh dấu bước tiến mới trong đầu tư cơ sở vật chất phục vụ nghiên cứu, đào tạo và chuyển giao công nghệ của nhà trường.

Trung tâm được xây dựng trong khuôn viên trường với diện tích gần 120m2, tổng kinh phí đầu tư gần 2 tỷ đồng. Công trình được trang bị các thiết bị chuyên dụng phục vụ nghiên cứu, thực nghiệm, đánh giá vật liệu và phát triển những sản phẩm có khả năng ứng dụng vào thực tiễn.

Nghi thức Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến đầu tiên tại ĐBSCL. (Ảnh: Trung Ngãi).

Việc đưa Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến vào hoạt động tạo điều kiện để giảng viên, sinh viên và các nhóm nghiên cứu triển khai đề tài khoa học, thực hiện thí nghiệm, từng bước hoàn thiện các sản phẩm đáp ứng yêu cầu của sản xuất và đời sống.

PGS.TS Vũ Bá Dũng được giao nhiệm vụ Giám đốc Trung tâm. Với vai trò là đầu mối nghiên cứu và kết nối khoa học - công nghệ, Trung tâm hướng đến thúc đẩy hợp tác giữa nhà trường với doanh nghiệp, các cơ quan, tổ chức khoa học trong nghiên cứu, ứng dụng và chuyển giao công nghệ.

Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long phát biểu tại lễ khánh thành. (Ảnh: Trung Ngãi).

Nhà giáo Ưu tú, PGS.TS Lương Minh Cừ, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Cửu Long cho biết, việc thành lập Trung tâm thể hiện định hướng phát triển của nhà trường trong việc đẩy mạnh khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng đào tạo.

Trung tâm Nghiên cứu vật liệu tiên tiến được kỳ vọng trở thành nền tảng quan trọng xây dựng môi trường đại học theo hướng nghiên cứu, ứng dụng và đổi mới sáng tạo, góp phần giải quyết các vấn đề từ thực tiễn, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và khu vực ĐBSCL.