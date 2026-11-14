Ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo AI tại Thái Nguyên

Các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tham dự có đại diện Đại sứ quán Ấn Độ tại Việt Nam, lãnh đạo Đại học Thái Nguyên, các cơ quan quản lý nhà nước, chuyên gia, nhà khoa học, đại diện các trường đại học, doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Trung tâm được hình thành trên cơ sở hợp tác giữa ICTU và Educaid Consulting Vietnam, tạo không gian để giảng viên, sinh viên, chuyên gia và doanh nghiệp cùng nghiên cứu, phát triển nguyên mẫu và sản phẩm AI từ những bài toán thực tế.

Đại diện các đơn vị, doanh nghiệp, đối tác tham dự buổi Lễ.

Trong đó, ICTU đóng góp nền tảng học thuật, đội ngũ giảng viên, sinh viên và cơ sở vật chất; Educaid cung cấp các chương trình chuyên sâu, kết nối chuyên gia và kinh nghiệm triển khai AI; doanh nghiệp đưa vào các bài toán, dữ liệu, nhu cầu tuyển dụng và cơ hội thực hiện dự án.

Bốn lĩnh vực trọng tâm của Trung tâm gồm: trợ lý AI phục vụ quy trình doanh nghiệp; thị giác máy tính và AI chạy trực tiếp trên thiết bị; an toàn, bảo mật và độ tin cậy của hệ thống AI; trí tuệ nhân tạo vật lý và công nghệ robot.

Các hướng nghiên cứu gắn với nhu cầu của những ngành sản xuất: điện tử, cơ khí, logistics, nông nghiệp công nghệ cao và tự động hóa.

PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông – Đại học Thái Nguyên (ICTU), phát biểu tại buổi Lễ.

Phát biểu tại buổi Lễ, PGS.TS. Phùng Trung Nghĩa, Hiệu trưởng Nhà trường, nhấn mạnh những ưu tiên của Trung tâm, gồm: phát triển nguồn nhân lực, đưa nghiên cứu đến gần hơn với ứng dụng và xây dựng hợp tác lâu dài. Trong đó chú trọng tạo điều kiện để sinh viên tham gia nghiên cứu có hướng dẫn, thực tập và thực hiện dự án cùng doanh nghiệp; giúp giảng viên cập nhật kinh nghiệm thực tiễn vào giảng dạy.

Sinh viên Trường Đại học Công nghệ thông tin và Truyền thông dự buổi Lễ.

Sự phối hợp giữa Nhà nước, nhà trường và doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong chuyển hóa nhu cầu của địa phương, khu vực thành các dự án nghiên cứu, sản phẩm và cơ hội học tập cụ thể.

Đối với Thái Nguyên, các hướng ứng dụng được gợi mở gồm kiểm tra chất lượng trên dây chuyền, giám sát thiết bị và hỗ trợ tự động hóa trong nhà máy. Khu vực Trung du và miền núi phía Bắc có thể mở rộng sang nông nghiệp thông minh, theo dõi môi trường và các hệ thống hoạt động tại nơi kết nối mạng còn hạn chế.

Đại diện Educaid Consulting Vietnam phát biểu.

Việc nghiên cứu, thử nghiệm cần xuất phát từ những bài toán cụ thể, có tiêu chí đánh giá rõ ràng và sự tham gia kiểm chứng của doanh nghiệp.

Tại chương trình, các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng ra mắt Trung tâm, tham quan và kết nối đối tác; các dự án của sinh viên và thực tập sinh được giới thiệu, trình diễn trực tiếp.

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khánh thành, ra mắt Trung tâm Nghiên cứu và Đổi mới sáng tạo AI tại Thái Nguyên.

Trung tâm được kỳ vọng góp phần nâng cao năng lực nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo của Nhà trường, đồng thời mở thêm cơ hội thực tập, phát triển dự án và việc làm cho sinh viên.