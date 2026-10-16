Ngày 16-10, tại Hà Nội, Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA) tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (nhiệm kỳ 2026-2031) và ra mắt Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA-CMC).

Đại hội đại biểu lần thứ III Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam (nhiệm kỳ 2026-2031). Ảnh: Minh Phương

Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam(APPA) là tổ chức quản lý tập thể quyền liên quan (CMO), thành lập theo Quyết định số 1813/QĐ-BNV ngày 1-12-2015 của Bộ Nội vụ. Hai nhiệm kỳ vừa qua, Hội đã quy tụ, kết nối, tư vấn, hỗ trợ bảo vệ quyền lợi của nghệ sĩ biểu diễn.

Đại hội tiếp tục bầu NSND Thanh Hoa là Chủ tịch APPA nhiệm kỳ 2026-2031. Với tinh thần “Đoàn kết nghệ sĩ - Bảo vệ quyền biểu diễn – Phát triển bền vững”, APPA hướng tới đưa tiếng nói của nghệ sĩ biểu diễn đến gần hơn với xã hội, đồng thời góp phần xây dựng nền âm nhạc Việt Nam phát triển lành mạnh, chuyên nghiệp và tôn trọng giá trị của nghệ sĩ.

NSND Thanh Hoa, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam. Ảnh: Minh Phương

Ngay sau đại hội, APAP công bố ra mắt Trung tâm Khai thác quyền biểu diễn âm nhạc Việt Nam (APPA-CMC). Sự kiện đánh dấu bước phát triển mới trong định hướng hoạt động của APPA, đó là chuyển từ việc tập hợp, kết nối và nâng cao nhận thức về quyền của nghệ sĩ sang triển khai cơ chế chuyên môn hỗ trợ quản lý, khai thác quyền liên quan trong thực tiễn.

APPA-CMC thực hiện chức năng quản lý, khai thác và bảo vệ quyền liên quan của nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam theo quy định của pháp luật. Trong bối cảnh ngành công nghiệp âm nhạc đang phát triển mạnh mẽ cùng sự bùng nổ của các nền tảng số, việc quản lý và khai thác quyền liên quan một cách chuyên nghiệp, minh bạch và hiệu quả trở thành yêu cầu cấp thiết. APPA-CMC sẽ là cầu nối giữa nghệ sĩ biểu diễn và các tổ chức, cá nhân sử dụng âm nhạc; góp phần bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nghệ sĩ, đồng thời đóng góp xây dựng một thị trường khai thác quyền văn minh, minh bạch và bền vững.

Đại diện APPA-CMC chia sẻ về hoạt động của trung tâm. Ảnh: Minh Phương

Theo đại diện APPA-CMC, Trung tâm đã tiếp nhận các hệ thống quản lý dữ liệu hiện đại cùng chuyên môn vận hành tiên tiến từ Liên đoàn Nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Hàn Quốc (FKMP) và đã hoàn tất việc phát triển nền tảng chuyên dụng.

Hiện nay, các nghệ sĩ biểu diễn âm nhạc Việt Nam đã tham gia nền tảng này và đang tích cực đăng ký cũng như quản lý quyền của mình.APPA-CMC đang thúc đẩy và mở rộng các thỏa thuận quản lý song phương với các tổ chức quốc tế lớn đại diện cho nghệ sĩ biểu diễn trên toàn thế giới.

Việc thành lập và đưa APPA-CMC đi vào hoạt động thể hiện định hướng xây dựng môi trường âm nhạc chuyên nghiệp, trong đó quyền của nghệ sĩ biểu diễn được bảo đảm công bằng thông qua các hệ thống quản lý tiên tiến và mạng lưới kết nối toàn cầu.