Ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tỉnh

Sáng 13-11, tại Tổ dân phố Lương Hòa, phường Bắc Nha Trang, UBND tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) và cứu nạn, cứu hộ (CNCH) tỉnh. Tham dự buổi lễ có Đại tá Lê Quang Đồng - Phó Giám đốc Công an tỉnh, Phó trưởng Ban Chỉ đạo PCCC và CNCH tỉnh; lãnh đạo các đơn vị nghiệp vụ Công an tỉnh và địa phương.

Đại tá Lê Quang Đồng và các đại biểu tham dự buổi lễ.

Đại tá Lê Quang Đồng phát biểu tại buổi lễ.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh công bố Quyết định số 4000/QĐ-UBND ngày 11-11-2026 của UBND tỉnh về việc thành lập trung tâm.

Theo quyết định, trung tâm là địa điểm tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục, phổ biến kiến thức pháp luật, hướng dẫn và thực hành kỹ năng về PCCC và CNCH cho cộng đồng. Trung tâm tổ chức các hoạt động ngoại khóa, trải nghiệm thực tế cho học sinh, sinh viên và các đối tượng khác; phối hợp bồi dưỡng, hướng dẫn nghiệp vụ cho lực lượng PCCC và CNCH, góp phần nhân rộng phong trào “Toàn dân tham gia PCCC và CNCH”.

Thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, Thượng tá Hoàng Văn Khoa - Phó trưởng Phòng Cảnh sát phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ Công an tỉnh công bố quyết định thành lập trung tâm.

Trung tâm không phải là tổ chức hành chính hay đơn vị sự nghiệp công lập, không có tư cách pháp nhân, con dấu riêng và không phát sinh biên chế mới. Công an tỉnh được giao chủ trì, phân công đơn vị chuyên môn trực thuộc quản lý, vận hành trung tâm. Trong giai đoạn đầu, trung tâm tạm sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị tại trụ sở Đội Chữa cháy và CNCH khu vực 9. Kinh phí hoạt động được bảo đảm từ ngân sách địa phương, nguồn tài trợ, đóng góp tự nguyện của tổ chức, cá nhân và các nguồn hợp pháp khác.

Đại tá Lê Quang Đồng tặng hoa tri ân đại diện 2 doanh nghiệp đã đồng hành trong quá trình xây dựng, bố trí các mô hình, trang thiết bị, phương tiện PCCC và CNCH tại trung tâm.

Phát biểu tại buổi lễ, Đại tá Lê Quang Đồng cho biết, quá trình phát triển kinh tế - xã hội, tốc độ đô thị hóa, sự gia tăng các hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và mật độ dân cư đã đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với công tác bảo đảm an toàn PCCC và CNCH. Trong nhiều vụ cháy, việc phát hiện sớm, báo cháy kịp thời, biết sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu và thoát nạn đúng cách có ý nghĩa quan trọng trong việc hạn chế thiệt hại. Vì vậy, công tác PCCC và CNCH không thể chỉ trông chờ vào lực lượng chuyên nghiệp mà mỗi cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình và người dân phải thực sự trở thành chủ thể trong phòng ngừa, ứng phó.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Đại tá Lê Quang Đồng nhấn mạnh, trung tâm không chỉ là địa điểm tuyên truyền mà còn là môi trường giáo dục, trải nghiệm, thực hành kỹ năng trực quan. Tại đây, người dân được trang bị kiến thức pháp luật về PCCC và CNCH, hướng dẫn nhận diện nguy cơ cháy, nổ; thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, cứu người và sơ cấp cứu.

Để trung tâm hoạt động hiệu quả, thực chất và bền vững, Đại tá Lê Quang Đồng đề nghị lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH phát huy vai trò nòng cốt, khẩn trương xây dựng quy chế, chương trình hoạt động; đổi mới phương pháp tuyên truyền theo hướng trực quan, lấy người học làm trung tâm, thực hành làm trọng tâm, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho người tham gia. Bên cạnh đó, cần tăng cường phối hợp với các sở, ngành, địa phương, đoàn thể để đưa hoạt động của trung tâm đến gần hơn với người dân; đa dạng hóa hình thức tuyên truyền trên báo chí, nền tảng số và mạng xã hội.

Với phương châm “Lấy phòng ngừa là chính, lấy người dân làm trung tâm”, trung tâm được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao nhận thức, kỹ năng PCCC và CNCH trong cộng đồng, xây dựng thế trận an toàn PCCC vững chắc ngay từ cơ sở.