Ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về phòng cháy, chữa cháy tỉnh An Giang

Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH tỉnh An Giang được xây dựng với mục tiêu tạo môi trường học tập, trải nghiệm và thực hành trực quan, giúp người dân nâng cao nhận thức, trang bị những kiến thức cơ bản về công tác PCCC và CNCH; đồng thời, chủ động phòng ngừa, phát hiện, xử lý kịp thời các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn ngay từ cơ sở.

Thông qua các hoạt động tại trung tâm, người dân sẽ được hướng dẫn kỹ năng sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, kỹ năng thoát nạn, xử lý khi xảy ra cháy, nổ; kỹ năng sơ cấp cứu và hỗ trợ người bị nạn trong các tình huống khẩn cấp. Qua đó, góp phần hình thành ý thức chủ động phòng ngừa, nâng cao khả năng ứng phó và hạn chế thiệt hại do cháy, nổ, sự cố, tai nạn gây ra.

Đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang và Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang trao quyết định và tặng hoa chúc mừng Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh thành lập Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH.

Các đại biểu tặng hoa chúc mừng Tổ điều hành, quản lý Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH tỉnh An Giang.

Đại tá Huỳnh Thanh Lâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang nhấn mạnh, việc ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH nhằm tạo môi trường để người dân được tiếp cận, trang bị kiến thức, kỹ năng thiết thực về phòng ngừa cháy, nổ; sử dụng các phương tiện chữa cháy ban đầu; thoát nạn, cứu người và xử lý các tình huống sự cố thường gặp, lấy phòng ngừa là chính, nâng cao ý thức, trách nhiệm và khả năng tự bảo vệ của mỗi người dân.

Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang yêu cầu Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH trong quá trình hoạt động phải bảo đảm tính thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với từng nhóm đối tượng; thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp tuyên truyền, huấn luyện, tăng cường thực hành, trải nghiệm các tình huống giả định để người dân có thể vận dụng hiệu quả khi có sự cố xảy ra. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt của lực lượng Công an, sự phối hợp của các cơ quan, đơn vị, địa phương và sự tham gia tích cực của nhân dân trong xây dựng phong trào toàn dân tham gia PCCC và CNCH.

Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH tỉnh An Giang hướng dẫn người dân, học sinh, sinh viên trải nghiệm các kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, thoát nạn, cứu người.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, đồng chí Nguyễn Thanh Phong, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh An Giang yêu cầu Công an tỉnh tiếp tục phát huy vai trò nòng cốt, chủ động phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm; nghiên cứu xây dựng các chương trình đào tạo, hướng dẫn phù hợp với từng nhóm đối tượng, nhất là học sinh, sinh viên, người lao động, hộ gia đình, cơ sở sản xuất, kinh doanh.