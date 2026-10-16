Ra mắt Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH phường Tô Hiệu.

Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH phường Tô Hiệu đặt tại trụ sở Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH, Công an tỉnh, số 63A, đường Tô Hiệu, phường Tô Hiệu. Các khu vực trải nghiệm, mô hình tuyên truyền, phương tiện, thiết bị thực hành được bố trí, phục vụ nhu cầu tham quan, học tập và rèn luyện kỹ năng của nhân dân.

Các đại biểu dự lễ ra mắt.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm.

Trung tâm có nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến pháp luật, kiến thức về PCCC và CNCH; hướng dẫn thực hành sử dụng phương tiện chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ ban đầu, kỹ năng thoát nạn trong môi trường có khói, khí độc và xử lý các tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn. Đồng thời, hướng dẫn cài đặt, sử dụng ứng dụng “Báo cháy 114”. Trung tâm duy trì các hoạt động trải nghiệm, tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng vào thứ bảy và chủ nhật hằng tuần, hướng đến các đối tượng học sinh, sinh viên, đoàn viên thanh niên, người lao động, hộ gia đình và nhân dân trên địa bàn tỉnh, giúp người dân nâng cao nhận thức, kiến thức, kỹ năng xử lý tình huống cháy, nổ, sự cố, tai nạn; chủ động bảo vệ bản thân, gia đình và cộng đồng, góp phần giảm nguy cơ và thiệt hại do cháy, nổ gây ra.

Lãnh đạo Công an tỉnh chuyển trao hoa của UBND tỉnh chúc mừng Lễ ra mắt.

Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại lễ ra mắt.

Phát biểu tại lễ ra mắt, Đại tá Lê Đức Trung, Phó Giám đốc Công an tỉnh đề nghị Phòng Cảnh sát PCCC và CNCH tham mưu phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan duy trì hoạt động của Trung tâm theo kế hoạch; thường xuyên rà soát, đánh giá hiệu quả, từng bước đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị; đổi mới nội dung, phương pháp hướng dẫn theo hướng trực quan, tăng cường thực hành, phù hợp với từng đối tượng, bảo đảm an toàn. Đồng thời, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ số, huy động nguồn lực xã hội hóa và tăng cường tuyên truyền để người dân chủ động tham gia học tập, trải nghiệm. Các sở, ngành, UBND cấp xã và các cơ quan thông tin, truyền thông phối hợp tuyên truyền, từng bước nhân rộng mô hình trên địa bàn tỉnh, phấn đấu đến hết năm 2030, 100% các xã, phường có Trung tâm học tập cộng đồng về PCCC và CNCH.

Các đại biểu tham quan phòng truyền thống.

Các đại biểu tham quan khu vực trải nghiệm và thực hành một số kỹ năng PCCC và CNCH tại Trung tâm.

Thực hành phun nước chữa cháy.

Học sinh trải nghiệm sử dụng bình chữa cháy.

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu tham quan khu vực trải nghiệm và thực hành một số kỹ năng PCCC và CNCH tại Trung tâm.