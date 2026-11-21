Sự kiện nằm trong chuỗi hoạt động văn hóa hưởng ứng Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11) và Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), diễn ra từ ngày 14 đến 29/11/2026 tại phường Tân Sơn Nhất.

Lễ ra mắt và trao quyết định nhân sự Trung tâm Đổi mới sáng tạo công nghiệp văn hóa.

Ông Nguyễn Tuấn Anh, Phó Chủ tịch chuyên trách Hiệp hội Phát triển Công nghiệp Văn hóa Việt Nam, cho biết Trung tâm được thành lập nhằm ươm mầm ý tưởng, ứng dụng công nghệ và thương mại hóa các sản phẩm văn hóa một cách chuyên nghiệp.

Theo đó, Hiệp hội định hướng tiên phong ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số trong bảo tồn di sản, nghệ thuật biểu diễn, thiết kế và truyền thông; tăng cường phối hợp với Chi nhánh Hiệp hội tại TP Hồ Chí Minh để kết nối doanh nghiệp, mở rộng thị trường; đồng thời phối hợp với các đơn vị địa phương trong tổ chức, vận hành và phát huy giá trị không gian văn hóa.

Đề cập mô hình Không gian Văn hóa Làng Phố, ông Nguyễn Tuấn Anh cho rằng đây là hướng kết nối bản sắc truyền thống với đời sống đô thị hiện đại. Ông kỳ vọng sự kết hợp giữa tri thức sáng tạo, công nghệ, nghệ thuật và năng lực cung ứng dịch vụ công sẽ góp phần phát triển các sản phẩm trải nghiệm, thủ công mỹ nghệ, ẩm thực địa phương, phục vụ cộng đồng và du khách.

Các tiết mục biểu diễn nghệ thuật truyền thống tại chương trình.

Trong khuôn khổ chương trình, các đơn vị cũng giới thiệu mô hình phối hợp tại địa phương, hướng đến xây dựng không gian giao lưu, trải nghiệm văn hóa, kết nối doanh nghiệp và cộng đồng. Chuỗi hoạt động văn hóa tại phường Tân Sơn Nhất tiếp tục diễn ra đến ngày 29/11 với các chương trình giao lưu văn hóa - nghệ thuật và hoạt động cộng đồng.