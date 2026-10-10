Ra mắt Trung tâm Đào tạo công nghệ ứng dụng thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng

PGS.TS Đinh Văn Châu, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực phát biểu tại buổi lễ

Phát biểu khai mạc buổi lễ, Hiệu trưởng Trường Đại học Điện lực, PGS.TS Đinh Văn Châu nhấn mạnh, việc ra mắt Trung tâm không chỉ đánh dấu sự hình thành một không gian đào tạo công nghệ mới mà còn thể hiện quyết tâm của Nhà trường trong đổi mới đào tạo, thúc đẩy chuyển đổi số và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển của ngành năng lượng trong giai đoạn mới.

Theo PGS.TS Đinh Văn Châu, quá trình chuyển dịch năng lượng cùng sự phát triển nhanh chóng của khoa học, công nghệ đang đặt ra những yêu cầu mới đối với đội ngũ kỹ sư và cán bộ kỹ thuật. Vì vậy, đào tạo kỹ thuật không thể chỉ dừng lại ở việc truyền đạt kiến thức mà cần tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận công nghệ, tìm hiểu các hệ thống kỹ thuật phức tạp và nâng cao khả năng vận dụng kiến thức vào thực tiễn.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Trung tâm Trung tâm Đào tạo công nghệ ứng dụng thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng

Trên cơ sở đó, Nhà trường sẽ tiếp tục hoàn thiện nội dung đào tạo, phát triển các mô hình và học liệu số, đồng thời khuyến khích các khoa, giảng viên từng bước tích hợp những công cụ công nghệ vào các học phần, chương trình đào tạo phù hợp.

Tại buổi lễ, Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương Lê Việt Cường đánh giá cao nỗ lực của Trường Đại học Điện lực và Quỹ Châu Á trong việc ứng dụng công nghệ hiện đại vào giảng dạy, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức gắn với thực tiễn. Ông nhấn mạnh, việc ra mắt Trung tâm không chỉ góp phần đổi mới phương pháp đào tạo mà còn hướng tới tiệm cận các chuẩn mực quốc tế.

Phó Viện trưởng Viện Năng lượng, Bộ Công Thương Lê Việt Cường

Đại diện Quỹ Châu Á tại Việt Nam, bà Erin Phương Steinhauer – Giám đốc Quốc gia nhấn mạnh, chuyển dịch năng lượng trước hết là câu chuyện về con người. Theo bà, công nghệ thực tế ảo (VR), mô hình 3D và trí tuệ nhân tạo (AI) có thể đưa những hệ thống năng lượng phức tạp vào môi trường học tập, giúp sinh viên tiếp cận kiến thức một cách trực quan. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự phát huy giá trị khi được con người làm chủ và ứng dụng hiệu quả.

Bà Erin Phương Steinhauer – Giám đốc Quốc gia Quỹ Châu Á tại Việt Nam

Đại diện Tập đoàn Qualcomm, ông Thiều Phương Nam – Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia đánh giá cao vai trò của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo trong đổi mới phương thức học tập, nghiên cứu và phát triển kỹ năng. Thông qua việc đồng hành cùng Trường Đại học Điện lực và Quỹ Châu Á, Qualcomm mong muốn đóng góp vào sự phát triển của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo, hỗ trợ thế hệ kỹ sư trẻ tiếp cận những công cụ, kỹ năng công nghệ của tương lai.

Ông Thiều Phương Nam – Tổng Giám đốc Qualcomm Việt Nam, Lào và Campuchia

Ngay sau lễ ra mắt, các đại biểu tham quan Trung tâm, trực tiếp tìm hiểu và trải nghiệm những công nghệ hiện đại được ứng dụng trong đào tạo như ứng dụng công nghệ VR và mô hình 3D trong tìm hiểu cấu tạo, nguyên lý hoạt động của tuabin điện gió và các thiết bị năng lượng. Những mô hình trực quan, có tính tương tác cao giúp người học tiếp cận các hệ thống kỹ thuật phức tạp theo phương thức sinh động, đồng thời bổ trợ cho hoạt động giảng dạy và thực hành truyền thống.

Các đại biểu và sinh viên tham quan Trung tâm

Trải nghiệm công nghệ thực tế ảo tại Trung tâm

Các đại biểu dự Lễ ra mắt Trung tâm chụp ảnh lưu niệm tại

Việc chính thức ra mắt Trung tâm Đào tạo Công nghệ – Ứng dụng Thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng không chỉ mở ra không gian học tập, trải nghiệm công nghệ mới cho sinh viên Trường Đại học Điện lực mà còn góp phần tăng cường kết nối giữa giáo dục, công nghệ và thực tiễn ngành năng lượng, hướng tới mục tiêu phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao phục vụ quá trình chuyển dịch năng lượng và phát triển bền vững của Việt Nam.

Trung tâm Đào tạo công nghệ – Ứng dụng thực tế ảo và Trí tuệ nhân tạo trong năng lượng được phát triển trong khuôn khổ dự án do Quỹ Châu Á tại Việt Nam viện trợ cho Trường Đại học Điện lực, với nguồn tài trợ từ Tập đoàn Qualcomm. Đây là kết quả của quá trình hợp tác giữa Nhà trường và các đối tác quốc tế nhằm thúc đẩy ứng dụng công nghệ tiên tiến, đổi mới phương pháp giảng dạy và gắn đào tạo với thực tiễn.