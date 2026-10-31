Ra mắt Toyota Land Cruiser 75th Anniversary chỉ 75 chiếc, từ 2,45 tỷ đồng

Năm 1954, Toyota ra mắt cái tên "Land Cruiser" nhưng trước đó, dòng xe off-road này đã được ra mắt lần đầu vào năm 1951 với tên gọi "Toyota Jeep BJ". Tuy nhiên thời điểm đó, Willys-Overland nắm giữ quyền sở hữu thương hiệu mang tên "Jeep" và Toyota buộc phải đổi tên gọi mới là "Land Cruiser".

Đến năm 2026, đánh dấu cột mốc dòng xe off-road biểu tượng tròn 75 năm, nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã ghi lại dấu ấn bằng 75 chiếc xe Land Cruiser phiên bản đặc biệt có số lượng giới hạn. Land Cruiser kỷ niệm 75 năm được phát triển dựa trên Land Cruiser 250, có đèn pha tròn giống với mẫu Land Cruiser 1958 tại thị trường Mỹ.

Điều làm cho Toyota Land Cruiser 75th Anniversary phiên bản giới hạn này trở nên đặc biệt hơn nữa là xe được trang bị thêm các thiết bị off-road vốn thường chỉ có trên phiên bản Land Cruiser cao cấp hơn. Đồng nghĩa những khách hàng ưa chuộng phong cách hoài cổ nay có thể tận hưởng khả năng vượt địa hình.

Khác với mẫu Land Cruiser 1958, phiên bản kỷ niệm 75 năm được trang bị khóa vi sai điện tử, tính năng ngắt thanh cân bằng (Stabilizer Disconnect Mechanism - SDM) và màn hình đa địa hình (Multi-Terrain Monitor - MTM). SDM là tính năng điều khiển điện tử giúp ngắt kết nối thanh ổn định trước, qua đó làm tăng độ linh hoạt của bánh xe, lý tưởng cho các địa hình gồ ghề.

Trong khi đó, MTM cung cấp góc nhìn thời gian thực về phía trước, hai bên, phía sau và khu vực gầm xe khi xoay sở qua đá, bùn lầy và các chướng ngại vật chật hẹp. Chiếc Toyota Land Cruiser 75th Anniversary sử dụng mâm hợp kim 18 inch và trang bị hàng loạt tính năng off-road hàng đầu.

Khoang lái hiện đại với màn hình kỹ thuật số 12,3 inch, hệ thống đa phương tiện cảm ứng Toyota Smart Connect+ 12,3 inch, ghế lái chỉnh điện và làm mát. Bản cao cấp - Lounge được làm nổi bật bởi ghế da với hệ thống sưởi và thông gió ở hàng ghế trước và sau. Hệ thống âm thanh JBL cao cấp 14 loa, màn hình Head-up Display, gương trung tâm kỹ thuật số, cửa sổ trời toàn cảnh, tùy chọn cấu hình 7 hành khách.

Điểm khác biệt lớn nữa giữa phiên bản Land Cruiser dành cho thị trường Mỹ và Đức nằm ở hệ truyền động. Phiên bản dành cho thị trường Đức trang bị động cơ turbodiesel 2.8 lít kết hợp với hệ thống mild-hybrid 48V, sản sinh công suất 246 mã lực và mô-men xoắn 500 Nm. Hộp số tự động 8 cấp và hệ dẫn động 4 bánh toàn thời gian - 4WD.

Trong khi mẫu Land Cruiser thông số kỹ thuật Mỹ sử dụng hệ truyền động hybrid i-Force Max 2.4 lít mạnh mẽ hơn với công suất 326 mã lực và mô-men xoắn 630 Nm. Land Cruiser được thiết kế để chịu được điều kiện khắc nghiệt khi vượt qua các vũng nước có độ sâu đến 700 mm. Sức kéo lên đến 3.500 kg và sức chứa hành lý 1.895 lít ở phiên bản 5 chỗ.

Land Cruiser phiên bản kỷ niệm 75 năm có giá khởi điểm từ 84.750 euro khoảng 95.100 USD (quy đổi 2,45 tỷ đồng). Một phiên bản độc lập khác hướng đến sự sang trọng hơn mang tên Lounge cũng được mở bán với giá 91.990 euro khoảng 103.300 USD (quy đổi 2,67 tỷ đồng).

Toyota Land Cruiser 75th Anniversary bản kỷ niệm 75 năm cũng có màu sơn độc quyền mới mang tên Xanh khói (Smoky Blue), bên cạnh các màu khác như màu Trắng ngọc (Super White), Cát (Sand), Đồng Avantgarde (Avantgarde Bronze), Đen Aura (Aura Black), Xám đậm (Dark Grey) và Trắng Platinum (Platinum White).

Phiên bản đặc biệt được đính huy hiệu "75th Anniversary", chủ xe còn nhận được các món quà sưu tầm đi kèm, gồm một mô hình Tomica Land Cruiser tỷ lệ 1:60, một móc khóa da làm thủ công, một biển hiệu men kỷ niệm và một cuốn sách lịch sử về Land Cruiser - "Legende Land Cruiser".

VIdeo: Giới thiệu mẫu xe SUV Toyota Land Cruiser thế hệ mới.