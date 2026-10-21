Ra mắt tour du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm tại Khánh Hòa

Quang cảnh Lễ ra mắt tour du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm

Bước đi mới trong liên kết du lịch liên vùng

Chương trình tour 39 ngày 38 đêm được thiết kế theo định hướng kết nối liên vùng toàn diện. Với mô hình ghép khách lẻ, khởi hành hằng ngày - một hướng đi mới đối với dòng sản phẩm dài ngày - hành trình dự kiến chính thức bắt đầu từ 16.11.2026.

Hành trình đưa du khách đi qua miền Trung, Tây Nguyên, Đông Nam Bộ và Đồng bằng sông Cửu Long trước khi quay về điểm xuất phát. Sản phẩm tích hợp nhiều hình thức trải nghiệm phong phú, từ văn hóa - lịch sử với việc khám phá di sản, di tích, làng nghề truyền thống và đời sống bản địa đến sinh thái - nghỉ dưỡng, kết hợp du lịch biển đảo, thưởng ngoạn cảnh quan thiên nhiên, trải nghiệm tâm linh và thưởng thức ẩm thực đặc trưng của từng vùng miền.

Nhấn mạnh triết lý phát triển sản phẩm, ông Lương Duy Ngân - Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Newstar Group - chia sẻ: “Giá trị của một hành trình không đo bằng số kilomet đi qua, mà nằm ở trải nghiệm du khách nhận được và những giá trị để lại cho mỗi vùng đất. Việt Nam giàu tiềm năng, nhưng để biến lợi thế thành sản phẩm có sức cạnh tranh bền vững, bài toán then chốt là tăng cường liên kết giữa các địa phương và cộng đồng doanh nghiệp dịch vụ”.

Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc Newstar group phát biểu

Trong hành trình 39 ngày, Khánh Hòa đóng vai trò là một trong những điểm dừng chân trọng tâm nhờ hệ sinh thái du lịch đa dạng và hạ tầng dịch vụ đồng bộ tại Nha Trang, cho phép tích hợp chuỗi trải nghiệm biển đảo, nghỉ dưỡng và văn hóa.

Theo lịch trình chi tiết, vào ngày thứ 29, đoàn di chuyển từ vịnh Vĩnh Hy về Nha Trang để du khách linh hoạt lựa chọn các hoạt động giải trí tại VinWonders, thư giãn ở I-Resort hoặc tự do khám phá đô thị biển. Sang ngày thứ 30, hành trình di sản và sinh thái đưa du khách tham quan quần thể kiến trúc Tháp Bà Pô Nagar, khám phá vịnh Nha Phu, Khu du lịch Suối Hoa Lan, Đảo Khỉ, Nhà thờ Đá và thưởng lãm hoàng hôn trên vịnh Nha Trang.

Tiếp đó, vào ngày thứ 31, đoàn trải nghiệm văn hóa bản địa, tự do mua sắm tại Chợ Đầm và ghé thăm Khu du lịch Dốc Lết trước khi tiếp tục hành trình dọc tuyến đường ven biển Nam Trung Bộ.

Xây dựng chuỗi cung ứng bền vững

Phát biểu tại lễ ra mắt, ông Luyện Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, nhấn mạnh địa phương sở hữu nguồn tài nguyên du lịch biển đảo phong phú. Với 475km bờ biển, cảnh quan tự nhiên đặc sắc cùng bề dày văn hóa - lịch sử, Khánh Hòa hiện có hạ tầng du lịch phát triển, gồm 1.440 cơ sở lưu trú với hơn 70.500 phòng.

Ông Luyện Mạnh Cường, Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Du lịch tỉnh Khánh Hòa, phát biểu

Trong đó, Nha Trang tiếp tục khẳng định vị thế là điểm đến trọng điểm, có khả năng kết nối đa dạng các loại hình du lịch, từ nghỉ dưỡng biển, khám phá thiên nhiên đến trải nghiệm văn hóa, ẩm thực và mua sắm.

Xác định du lịch là ngành kinh tế mũi nhọn, tỉnh Khánh Hòa luôn chú trọng phát triển theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng và bền vững; liên tục đa dạng hóa sản phẩm, mở rộng thị trường và đẩy mạnh liên kết vùng.

Đại diện Trung tâm đánh giá cao sáng kiến của Newstar Group khi xây dựng hành trình xuyên Việt kết nối nhiều điểm đến trên cả nước, đặc biệt là việc lựa chọn Khánh Hòa làm mắt xích quan trọng với chuỗi hoạt động trải nghiệm biển đảo, nghỉ dưỡng và văn hóa di sản.

“Giá trị của một sản phẩm du lịch liên vùng không chỉ nằm ở số lượng điểm đến, mà còn ở chất lượng trải nghiệm, sự phối hợp nhịp nhàng giữa các đơn vị cung ứng và những giá trị thực tế mang lại cho du khách, doanh nghiệp lẫn địa phương”, ông Luyện Mạnh Cường khẳng định.

Việc tham gia vào hành trình xuyên Việt giúp Khánh Hòa tăng cường kết nối với các trung tâm du lịch lớn, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường và tối ưu hóa hệ thống hạ tầng sẵn có. Sự liên kết này mở ra cơ hội hợp tác thiết thực cho các doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, đơn vị vận chuyển, nhà hàng cùng các điểm đến địa phương, góp phần lan tỏa lợi ích kinh tế du lịch đến cộng đồng.

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Khánh Hòa Phạm Minh Nhựt (phải) tặng hoa chúc mừng Công ty Newstar Tour (Newstar Group) ra mắt sản phẩm tour du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm

Chèo thuyền thúng - một trải nghiệm trong chuỗi tour du lịch xuyên Việt 39 ngày 38 đêm

Sự kiện không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu một sản phẩm lữ hành mới mà còn là diễn đàn để cơ quan quản lý và cộng đồng doanh nghiệp gặp gỡ, nâng cao hiệu quả hợp tác đa bên. Lãnh đạo Trung tâm tin tưởng rằng, với sự chuẩn bị bài bản của Newstar Group cùng sự đồng hành của các đối tác, tour xuyên Việt sẽ trở thành sản phẩm chất lượng cao, mang lại trải nghiệm giá trị cho du khách và thúc đẩy du lịch Việt Nam phát triển bền vững.

Đại diện Newstar Tour khẳng định việc vận hành một chương trình tour dài ngày với tần suất khởi hành hằng ngày đặt ra yêu cầu cao về công tác điều hành. Newstar Tour xác định việc kết nối chặt chẽ với hệ thống đại lý, đơn vị vận chuyển, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các khu, điểm du lịch tại địa phương là yếu tố quyết định chất lượng dịch vụ.