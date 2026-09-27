Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng tại xóm người Dao Lũng Củm, xã Trường Hà

Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Trường Hà và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Pác Bó phối hợp tuyên truyền và ra mắt Tổ truyền thông cộng đồng xóm Lũng Củm.

Hai đơn vị phối hợp tuyên truyền các nội dung về “5 không”, gồm: không đói nghèo, không bạo lực, không vi phạm pháp luật và tệ nạn xã hội, không có trẻ em suy dinh dưỡng và bỏ học, không lãng phí; “3 sạch”: sạch nhà, sạch bếp, sạch ngõ; “3 an”: an toàn, an tâm, an sinh.

Ra mắt tổ truyền thông cộng đồng xóm để tuyên truyền, vận động người dân thay đổi nếp nghĩ, cách làm, xóa bỏ định kiến giới, tập tục có hại đối với phụ nữ và trẻ em; xây dựng kế hoạch truyền thông phù hợp với thực tế địa phương. Các thành viên chủ động nắm bắt đời sống, tâm tư, nguyện vọng của người dân, kịp thời phản ánh những vấn đề phát sinh, phối hợp với Hội Liên hiệp Phụ nữ xã và các lực lượng liên quan giải quyết, góp phần xây dựng gia đình hạnh phúc, cộng đồng an toàn.