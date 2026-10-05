Nhân dịp kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Hội Nông dân Việt Nam (14-10-1930 - 14-10-2026), mới đây, Hội Nông dân xã Bắc Ninh Hòa tổ chức lễ ra mắt Tổ hợp tác trồng cây dược liệu xã Bắc Ninh Hòa.

Tổ hợp tác trồng cây dược liệu xã Bắc Ninh Hòa với 13 thành viên ban đầu, tổng diện tích đất sản xuất hơn 33.000m². Qua 2 năm triển khai trồng thử nghiệm, các loại cây dược liệu như: Sâm bố chính, xáo tam phân, đậu săn, chùm ngây... đã khẳng định được tính thích nghi cao với thổ nhưỡng địa phương. Hiệu quả kinh tế thu về cao gấp 3 lần so với canh tác lúa và các loại rau màu truyền thống, mở ra hướng đi triển vọng cho nông dân.

Ra mắt tổ hợp tác.

Việc thành lập Tổ hợp tác trồng cây dược liệu được Hội Nông dân xã kỳ vọng sẽ tạo ra động lực mới cho phong trào phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp tại địa phương. Mô hình không chỉ thúc đẩy chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ nông sản ổn định cho hội viên, mà còn là nơi chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật, nhân rộng các mô hình nông nghiệp có giá trị kinh tế cao.

Cánh đồng sâm bố chính của tổ hợp tác.

Sau khi thành lập, ban điều hành và các thành viên Tổ hợp tác trồng cây dược liệu xã Bắc Ninh Hòa tiếp tục phát huy kết quả đã đạt, không ngừng mở rộng về quy mô, nâng cao giá trị của cây trồng. Hội Nông dân xã Bắc Ninh Hòa cũng sẽ triển khai các giải pháp hỗ trợ về nguồn vốn sản xuất, khoa học - kỹ thuật, thu hút thêm thành viên mới và mở rộng quy mô của tổ hợp tác.