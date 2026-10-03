Ra mắt Tổ hội nông dân 'Trồng rau an toàn'

Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng rau an toàn” thôn Nà Đán.

Tổ hội gồm 8 hội viên có chung định hướng sản xuất rau an toàn. Tại buổi ra mắt, Hội Nông dân xã Phong Quang công bố quyết định thành lập, thông qua quy chế hoạt động.

Các thành viên thống nhất phương thức phối hợp trong sản xuất, trao đổi kinh nghiệm, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và hỗ trợ nhau nâng cao hiệu quả sản xuất.

Trong quá trình hoạt động, các thành viên tập trung thực hiện đúng yêu cầu về chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh; sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật theo quy định, bảo đảm an toàn cho người sản xuất, người tiêu dùng và môi trường.

Tổ hội cũng là nơi để các thành viên trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất, thị trường và giải pháp tiêu thụ sản phẩm.

Mô hình trồng rau an toàn tại thôn Nà Đán.

Ngay sau khi thành lập, Hội Nông dân xã Phong Quang hỗ trợ Tổ hội 3 triệu đồng làm nguồn lực ban đầu phục vụ sản xuất.

Việc thành lập Tổ hội Nông dân nghề nghiệp “Trồng rau an toàn” tại thôn Nà Đán góp phần đổi mới phương thức tập hợp hội viên, tạo điều kiện để nông dân liên kết sản xuất, chia sẻ kinh nghiệm và từng bước nâng cao giá trị sản phẩm.