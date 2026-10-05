Ra mắt thêm một chi bộ trong doanh nghiệp FDI

Các đại biểu chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam.

Ngày 5/10, Đảng ủy xã Hoạt Giang tổ chức lễ công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam và các quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư chi bộ.

Dự buổi lễ có đồng chí Lương Trọng Thành, Ủy viên Ban Thường vụ Tổng LĐLĐ Việt Nam, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; đại diện lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy, xã Hoạt Giang.

Về phía doanh nghiệp có ông Dương Kỳ Hữu, Phó Hiệp lý Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam.

Tại buổi lễ, đại diện Đảng ủy xã Hoạt Giang đã công bố Quyết định thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam với 7 đảng viên; đồng thời công bố các quyết định chỉ định bí thư, phó bí thư chi bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Đảng ủy xã Hoạt Giang Vũ Xuân Hóa chúc mừng Chi bộ Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam và 7 đảng viên được sinh hoạt tại tổ chức đảng ngay nơi mình làm việc.

Đồng chí nhấn mạnh, thành lập chi bộ mới là bước khởi đầu, yêu cầu quan trọng hơn là phải xây dựng chi bộ thực sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động đúng nguyên tắc, sát với đặc thù sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và đời sống của người lao động.

Đảng ủy xã đề nghị chi bộ sớm xây dựng quy chế làm việc, chương trình công tác, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng đảng viên; duy trì nghiêm nền nếp, nguyên tắc sinh hoạt Đảng, đồng thời lựa chọn nội dung và thời gian sinh hoạt phù hợp với hoạt động sản xuất theo ca, kíp.

Cùng với đó, chi bộ cần phối hợp chặt chẽ với ban lãnh đạo doanh nghiệp và công đoàn cơ sở, thường xuyên rà soát, phát hiện những công nhân, đoàn viên ưu tú, nhất là công nhân trực tiếp sản xuất, cán bộ kỹ thuật, tổ trưởng, nhóm trưởng có tay nghề, có uy tín để bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Mai Anh phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ.

Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Phạm Mai Anh, đánh giá cao sự chủ động của Đảng ủy xã Hoạt Giang, LĐLĐ tỉnh, công đoàn cơ sở và sự đồng thuận, tạo điều kiện của lãnh đạo Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam để thành lập chi bộ.

Đồng chí đề nghị chi bộ công ty ngay từ đầu cần xác định rõ phương châm hoạt động, nội dung sinh hoạt phải sát với thực tiễn doanh nghiệp, gắn công tác chính trị, tư tưởng với những vấn đề người lao động và doanh nghiệp cùng quan tâm; qua đó để chủ doanh nghiệp và người lao động thấy được tổ chức đảng hoạt động hiệu quả là một nhân tố góp phần tạo sự đồng thuận, xây dựng đội ngũ lao động có trách nhiệm, tay nghề và kỷ luật cao, góp phần vào sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy cũng đề nghị Đảng ủy xã Hoạt Giang thường xuyên quan tâm, phân công cán bộ theo dõi, hướng dẫn, đồng hành cùng chi bộ trong giai đoạn đầu; không chỉ quan tâm đến mục tiêu “thành lập được”, mà phải tiếp tục hỗ trợ để chi bộ “hoạt động hiệu quả” và “phát triển được”, nhất là tạo nguồn, bồi dưỡng và kết nạp thêm những quần chúng ưu tú ngay trong lực lượng công nhân lao động.

Thay mặt Chi bộ Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam, đồng chí Bí thư Chi bộ cam kết giữ vững nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt Đảng; phát huy đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm; xây dựng chương trình hoạt động sát với đặc điểm của doanh nghiệp.

Việc thành lập Chi bộ Công ty TNHH Giầy Venus Việt Nam cho thấy cách phối hợp giữa cấp ủy địa phương - tổ chức công đoàn - doanh nghiệp đang từng bước đem lại kết quả cụ thể.

Báo cáo của LĐLĐ tỉnh cho thấy cách làm đang được lan tỏa trong các doanh nghiệp thuộc Tập đoàn Hoa Lợi, trong đó có Annora, Giầy Triệu Sơn, Weilina, Venus và Sun Jade.