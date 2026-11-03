Ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới do Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám phối hợp với Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội tổ chức.

Chương trình có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội, Đại sứ quán Pháp, Viện Pháp tại Việt Nam, lãnh đạo Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, đại diện các cơ quan quản lý văn hóa, các nhà nghiên cứu, chuyên gia quốc tế và kiến trúc sư tham gia dự án.

Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Phát biểu tại sự kiện, ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cho biết việc ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mở ra những hướng phát triển tiếp theo: “Chúng tôi hoan nghênh định hướng xây dựng nền tảng tư liệu số đa ngôn ngữ về Văn Miếu - Quốc Tử Giám, kết hợp các nguồn tư liệu lịch sử với bản đồ tương tác, mã QR và các công cụ thuyết minh hiện đại.

Đồng thời, việc phát triển các hành trình khám phá di sản, kết nối Văn Miếu - Quốc Tử Giám với mạng lưới Văn Miếu, Văn chỉ và các làng khoa bảng trên cả nước sẽ góp phần lan tỏa truyền thống hiếu học và lịch sử giáo dục Việt Nam. Đây là những định hướng phù hợp với mục tiêu của thành phố Hà Nội trong việc kết hợp bảo tồn di sản, giáo dục, chuyển đổi số và phát triển du lịch văn hóa bền vững”.

Ông Phạm Xuân Tài, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Hà Nội phát biểu tại sự kiện

Bên cạnh đó, PGS.TS Phạm Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã chia sẻ về sự tham gia của nhà trường trong dự án, cũng như vai trò của việc kết nối đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực di sản. Đồng thời, ông Phạm Tuấn Anh nhấn mạnh việc ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan mới là hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám. Những sản phẩm được giới thiệu hôm nay sẽ hỗ trợ du khách định hướng trong không gian di tích, giúp công chúng tiếp cận rõ hơn với lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa, giáo dục đặc sắc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

PGS.TS Phạm Tuấn Anh, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội đã chia sẻ về sự tham gia của nhà trường trong dự án, cũng như vai trò của việc kết nối đào tạo, nghiên cứu và ứng dụng thực tiễn trong lĩnh vực di sản

Ông Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam đã chia sẻ về ý nghĩa của sự hợp tác Việt - Pháp trong nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời bày tỏ đây là một công trình nghiên cứu và dự án mang lại nhiều cảm hứng: “Dù đã được xây dựng cách đây nhiều năm, Văn Miếu - Quốc Tử Giám vẫn luôn là “cơ thể sống”, tham gia vào đời sống của Hà Nội, tham gia đón tiếp đến tìm hiểu văn hóa và lịch sử Việt Nam. Đây là công trình mà các nhà khoa học vẫn tiếp tục thực hiện công tác nghiên cứu về những tấm bia tiến sĩ bên trong Văn Miếu - Quốc Tử Giám”.

Ông Eric Soulier, Tham tán hợp tác và hoạt động văn hóa của Đại sứ quán Pháp, Giám đốc Viện Pháp tại Việt Nam đã chia sẻ về ý nghĩa của sự hợp tác Việt - Pháp trong nghiên cứu và phát huy giá trị di sản văn hóa, đồng thời bày tỏ đây là một công trình nghiên cứu và dự án mang lại nhiều cảm hứng

Với diện tích hơn 54.000 m² và nhiều lớp không gian lịch sử, Văn Miếu - Quốc Tử Giám đặt ra nhu cầu xây dựng những công cụ hướng dẫn trực quan, giúp du khách định hướng và hiểu rõ hơn về giá trị của từng hạng mục trong di tích. Sơ đồ tổng thể mới giới thiệu cấu trúc không gian, vị trí các công trình và những điểm tham quan chính, giúp du khách chủ động lựa chọn lộ trình khám phá.

Bên cạnh đó, tờ gấp tham quan cung cấp thông tin ngắn gọn về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử và những giá trị văn hóa, giáo dục tiêu biểu của Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sự kết hợp giữa bản đồ, hình ảnh và nội dung thuyết minh góp phần nâng cao chất lượng giới thiệu di sản, mang đến cho công chúng trải nghiệm tham quan thuận tiện và sâu sắc hơn.

Dự án là kết quả hợp tác giữa Trung tâm Hoạt động Văn hóa Khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám với Đại sứ quán Pháp và Viện Pháp tại Việt Nam và Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội.

Điểm nổi bật của dự án là việc thiết kế sơ đồ và tờ gấp hướng dẫn tham quan được thực hiện bởi đội ngũ kiến trúc sư, tiến sĩ được đào tạo tại Pháp, hiện là giảng viên Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội. Nhóm chuyên gia đã kết hợp nghiên cứu lịch sử, kiến trúc và cấu trúc không gian di tích với các phương pháp thiết kế, diễn giải di sản hiện đại để xây dựng những sản phẩm khoa học, trực quan và dễ sử dụng. Dự án cho thấy hiệu quả lâu dài của hợp tác giáo dục và khoa học Việt - Pháp, khi những kiến thức và kinh nghiệm được tích lũy trong quá trình đào tạo tại Pháp được vận dụng vào thực tiễn bảo tồn và phát huy giá trị di sản Việt Nam.

Ra mắt sơ đồ tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Việc ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan là bước khởi đầu trong định hướng hợp tác lâu dài nhằm nghiên cứu, giới thiệu và phát huy giá trị di sản Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Trong thời gian tới, hợp tác Việt - Pháp sẽ tiếp tục được đẩy mạnh thông qua các hoạt động nghiên cứu, sưu tầm, số hóa và xây dựng nền tảng tư liệu số đa ngôn ngữ.

Tờ gấp tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Nền tảng này hướng tới việc tập hợp, hệ thống hóa các nguồn tư liệu lịch sử, văn bia, hoành phi, câu đối, sắc phong và tài liệu lưu trữ liên quan đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám, lịch sử giáo dục và khoa cử Nho học Việt Nam, trong đó chú trọng khai thác các nguồn tư liệu bằng tiếng Pháp, góp phần mở rộng khả năng tiếp cận di sản và thúc đẩy hợp tác Việt - Pháp. Nền tảng này hướng tới kết hợp tư liệu khoa học với bản đồ tương tác, mã QR và các công cụ thuyết minh số, phục vụ đồng thời nghiên cứu chuyên sâu, giáo dục di sản và nhu cầu tìm hiểu của công chúng.

Bên cạnh đó, nhóm thực hiện dự án cũng định hướng xây dựng các hành trình khám phá di sản theo chủ đề, trước hết trong khuôn viên Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Sau đó, dự án sẽ mở rộng kết nối với mạng lưới Văn Miếu, Văn chỉ và các làng khoa bảng tiêu biểu trên cả nước.

Thông qua sự kết hợp giữa nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ số và phát triển du lịch di sản, Văn Miếu - Quốc Tử Giám có thể trở thành điểm khởi đầu của những hành trình khám phá lịch sử giáo dục, khoa cử và truyền thống hiếu học Việt Nam.

Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp tham quan nhân dịp kỷ niệm 950 năm thành lập Quốc Tử Giám góp phần nâng cao chất lượng giới thiệu di sản và trải nghiệm tham quan, mở ra những định hướng phát triển lâu dài, hướng tới kỷ niệm 1.000 năm Quốc Tử Giám vào năm 2076.