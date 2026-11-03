Ra mắt sơ đồ và tờ gấp hướng dẫn tham quan mới tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Sở hữu diện tích hơn 54.000m² với nhiều lớp không gian lịch sử và hệ thống công trình mang ý nghĩa riêng biệt, khu di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám đòi hỏi những công cụ hướng dẫn trực quan để công chúng chủ động hơn trong hành trình khám phá.

Đáp ứng nhu cầu này, dự án bộ công cụ mới đã được triển khai thực hiện bởi nhóm thiết kế thuộc Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, dưới sự chủ trì của TS. KTS Nguyễn Thái Huyền, người từng nhận Huân chương Cành cọ Hàn lâm của Chính phủ Pháp.

Lễ ra mắt sơ đồ và tờ gấp hướng dẫn tham quan mới tại Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu - Quốc Tử Giám. Ảnh: Thúy Nga

Nhóm nghiên cứu đã khéo léo kết hợp tư liệu lịch sử, kiến trúc cùng cấu trúc không gian với phương pháp diễn giải hiện đại để cho ra mắt hai sản phẩm chính là sơ đồ tổng thể và tờ gấp hướng dẫn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài cho biết: di tích Văn Miếu - Quốc Tử Giám gắn liền với lịch sử nghiên cứu di sản của các học giả Việt Nam và Pháp. Từ đầu thế kỷ XX, các nhà nghiên cứu và chuyên gia của Viện Viễn Đông Bác cổ Pháp đã quan tâm khảo sát, nghiên cứu và lưu giữ nhiều tư liệu quý về các di tích lịch sử, văn hóa của Hà Nội, trong đó có Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội Phạm Xuân Tài phát biểu tại sự kiện. Ảnh: Thúy Nga

"Những tư liệu này đến nay vẫn có giá trị đối với công tác nghiên cứu và bảo tồn di sản. Hôm nay, sự hợp tác ấy tiếp tục được nối dài bằng những hoạt động cụ thể, gắn nghiên cứu khoa học với ứng dụng thực tiễn", Phó Giám đốc Phạm Xuân Tài nhấn mạnh.

Đánh giá về ý nghĩa của công trình, Hiệu trưởng Trường Đại học Kiến trúc Hà Nội, PGS. TS Vũ Ngọc Anh cho biết các sản phẩm ra mắt nhằm hỗ trợ du khách định hướng trong không gian di tích, đồng thời giúp công chúng tiếp cận rõ hơn với lịch sử, kiến trúc và những giá trị văn hóa, giáo dục đặc sắc của Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Sơ đồ tổng thể cung cấp những điểm tham quan chính, giúp du khách xác định phương hướng và lựa chọn lộ trình phù hợp. Ảnh: Thúy Nga

Đối với nhà trường, dự án là dấu mốc cho thấy sự gắn kết ngày càng chặt chẽ giữa đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hành nghề nghiệp. Nhà trường trân trọng ghi nhận đóng góp chuyên môn của nhóm thiết kế do TS.KTS Nguyễn Thái Huyền chủ trì, khi đã kết hợp hài hòa giữa nghiên cứu tư liệu với phương pháp thiết kế trực quan, thuận tiện cho người sử dụng.

Tờ gấp giới thiệu những thông tin cơ bản về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử gắn với di tích. Ảnh: Thúy Nga

Thông qua sự kết hợp giữa bản đồ, hình ảnh minh họa và nội dung thuyết minh ngắn gọn, sơ đồ tổng thể sẽ cung cấp thông tin về cấu trúc không gian, vị trí các công trình cùng các điểm tham quan chính để du khách dễ dàng xác định phương hướng và lựa chọn lộ trình phù hợp.

Trong khi đó, tờ gấp sẽ giới thiệu những thông tin cơ bản về lịch sử hình thành, kiến trúc, các nhân vật lịch sử gắn với di tích cũng như những giá trị văn hóa, giáo dục tiêu biểu, qua đó giúp du khách không chỉ tham quan các công trình mà còn thấu hiểu sâu sắc hơn bối cảnh lịch sử và những giá trị được lưu giữ tại di tích.