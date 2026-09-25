Ra mắt sản phẩm ngâm chân thảo dược dưới tán rừng tại Khu đền tháp Mỹ Sơn

Đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai trương sản phẩm du lịch mới tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Điểm nhấn của chương trình là đưa vào khai thác 3 nhóm sản phẩm trải nghiệm gắn với tài nguyên rừng, văn hóa Chăm và nghề thủ công truyền thống tại Mỹ Sơn.

Trong đó, sản phẩm “Vườn thực vật và dược liệu dưới tán rừng Mỹ Sơn” được xây dựng tại khu vực hành lang tuyến tham quan từ khu tháp K đến tháp E-F. Trên hành trình, du khách được giới thiệu các loài cây bản địa, cây dược liệu có ý nghĩa gắn với đời sống người Chăm; đồng thời tìm hiểu hệ sinh thái rừng đặc dụng và đa dạng sinh học tại khu vực di sản.

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Trương Thị Hồng Hạnh (ngoài cùng bên trái) tham quan không gian gốm Chăm tại Khu đền tháp Mỹ Sơn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tại khu trải nghiệm Nhà Đôi, không gian trình diễn và trải nghiệm nghề truyền thống giới thiệu một số nghề thủ công như: chuốt gốm Chăm, dệt thổ cẩm, chằm nón lá, chế tác trầm hương, điêu khắc gỗ, điêu khắc đá... Du khách không chỉ tham quan mà còn có thể tìm hiểu, trải nghiệm một số công đoạn dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân.

Nơi đây còn đưa vào phục vụ sản phẩm du lịch sức khỏe “Ngâm chân thảo dược dưới tán rừng”, sử dụng nguồn dược liệu bản địa. Sản phẩm góp phần bổ sung trải nghiệm thư giãn cho du khách trong hành trình khám phá Mỹ Sơn.

Đại biểu trải nghiệm sản phẩm du lịch sức khỏe “Ngâm chân thảo dược dưới tán rừng”. Ảnh: QUỐC TUẤN

Không gian trình diễn, trưng bày nhạc cụ Chăm được bố trí tại khu vực Hồ Sen - dốc tháp H. Du khách có thể tiếp cận các hiện vật, nhạc cụ, trang phục, hình ảnh và tư liệu về văn hóa Chăm; thưởng thức dân ca Chăm, trình diễn trống Ghi-năng, Paranưng, kèn Saranai và các điệu múa Chăm truyền thống.

Các hoạt động tương tác như thử chơi nhạc cụ, mặc trang phục Chăm và tham gia một số hoạt động cùng nghệ nhân dân gian cũng được tổ chức, qua đó tăng tính trải nghiệm trong hành trình tham quan di sản.

Trong khuôn khổ chương trình khai trương còn có hoạt động “Hô hát bài chòi vùng cộng đồng” và trình diễn “Múa tung tung da dá” của Khu du lịch Cổng trời Đông Giang; góp phần tạo không gian giao lưu, giới thiệu sự đa dạng văn hóa trong hành trình trải nghiệm tại Mỹ Sơn.