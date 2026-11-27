Tặng sách và ấn phẩm cho các đại biểu tham dự buổi ra mắt. Ảnh: CA LÊ

Đây là hoạt động trong chuỗi sự kiện chào mừng Ngày Di sản văn hóa Việt Nam (23/11), Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), kỷ niệm 27 năm ngày Đô thị cổ Hội An được UNESCO công nhận là Di sản văn hóa thế giới (4/12/1999 - 4/12/2026), 9 năm nghệ thuật Bài chòi Trung Bộ được công nhận Di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại và 40 năm thành lập Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An (1986 - 2026).

"Thương cảng Hội An thế kỷ XVI - XIX" là công trình nghiên cứu chuyên khảo của tác giả Trần Ánh, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An.

Nội dung sách gồm 5 phần: Khái quát lịch sử Hội An; quá trình hình thành thương cảng; thương cảng Hội An trong thời kỳ phát triển; sự suy thoái của thương cảng Hội An và lời kết.

Công trình tập trung hệ thống hóa những vấn đề liên quan đến quá trình hình thành, hoạt động giao thương, sự phát triển và suy thoái của thương cảng Hội An trong các thế kỷ XVI - XIX.

Tác giả Trần Ánh, nguyên Bí thư Thành ủy Hội An, nguyên Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di sản văn hóa thế giới Hội An chia sẻ tại buổi ra mắt sách. Ảnh: CA LÊ

Qua đó, góp phần làm rõ vai trò của Hội An trong mạng lưới giao thương khu vực và quốc tế, những điều kiện lịch sử, địa lý, kinh tế, văn hóa tạo nên vị thế của một thương cảng có tính chất quốc tế; đồng thời cung cấp thêm nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu lịch sử đô thị, giao lưu văn hóa và quan hệ thương mại của Hội An trong quá khứ.

Trong khi đó, Cẩm nang "Hội An - Đô thị di sản sáng tạo" là ấn phẩm được biên soạn nhằm giới thiệu một cách hệ thống các giá trị di sản và nguồn lực sáng tạo của Hội An.

Với dung lượng 392 trang, cẩm nang gồm 7 chương, bao quát các nội dung: Đô thị cổ Hội An - Di sản văn hóa thế giới; đô thị sinh thái văn hóa du lịch; Hội An - Đô thị di sản sáng tạo; nghề và làng nghề thủ công truyền thống; các loại hình nghệ thuật dân gian; không gian sáng tạo; một số định hướng phát triển công nghiệp sáng tạo tại Hội An.

Thông qua việc tập hợp và giới thiệu các lĩnh vực, loại hình di sản, nghề thủ công, nghệ thuật dân gian và không gian sáng tạo, ấn phẩm giúp người đọc có cách nhìn tổng quan về nền tảng văn hóa, những nguồn lực nội tại và tiềm năng phát triển của Hội An.