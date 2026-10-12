Ra mắt sách tuyển chọn 70 tác phẩm của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang

Cuốn sách "Kiên định chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta". Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Lễ giới thiệu cuốn sách được tổ chức đúng dịp kỷ niệm 70 năm Ngày sinh cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang (12-10-1956 – 12-10-2026). Tham dự lễ giới thiệu sách có Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh; cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành ủy; các học viện, trường đại học và gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang.

Lễ giới thiệu cuốn sách của Đại tướng, GS-TS Trần Đại Quang. Ảnh: NGUYỄN CHẮT

Phát biểu giới thiệu cuốn sách, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật PGS-TS Vũ Trọng Lâm nêu rõ, việc tuyển chọn 70 tác phẩm không chỉ mang ý nghĩa biểu trưng sâu sắc, mà còn giúp khái quát một cách toàn diện, hệ thống tầm nhìn tư duy, quan điểm chỉ đạo và dấu ấn hoạt động của đồng chí Trần Đại Quang qua các chặng đường công tác.

PGS-TS Vũ Trọng Lâm nhấn mạnh, giá trị xuyên suốt của cuốn sách là sự kiên định nền tảng tư tưởng của cách mạng Việt Nam, lấy chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh làm kim chỉ nam. Mỗi trang sách không chỉ đưa ra những luận giải mang tầm chiến lược, lâu dài, mà còn thấm đẫm tâm huyết, trăn trở và trách nhiệm của Đại tướng, GS-TS Trần Đại Quang trước Đảng, Nhà nước và nhân dân. Những hình ảnh được tuyển chọn góp phần kết nối tư tưởng với hành động, quan điểm với thực tế, làm nổi bật chân dung một nhà lãnh đạo tận tụy, hết lòng vì nước, vì dân.

Lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trao tặng sách đến các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước và gia đình cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Ảnh NGUYỄN CHẮT

Cuốn sách gồm hai phần, đi kèm nhiều hình ảnh tư liệu quý về cuộc đời, sự nghiệp của cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Phần thứ nhất mang tên “Chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh: Nền tảng tư tưởng, cơ sở lý luận và kim chỉ nam cho sự nghiệp cách mạng Việt Nam”. Phần thứ hai là “Kiên định con đường đi lên chủ nghĩa xã hội, lựa chọn nhất quán của cách mạng Việt Nam”.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà nhấn mạnh ý nghĩa thiết thực của việc xuất bản, giới thiệu cuốn sách trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân, toàn dân đang nỗ lực triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.

Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà khẳng định, những bài viết, bài phát biểu được tuyển chọn trong cuốn sách giúp người đọc hiểu sâu sắc hơn về tư duy, quan điểm và quá trình hoạt động thực tiễn của đồng chí Trần Đại Quang. Đồng thời, cuốn sách cung cấp thêm nguồn tư liệu phục vụ nghiên cứu, tham khảo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước, bảo vệ Tổ quốc và phát triển đất nước trong tình hình mới.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh và lãnh đạo Nhà Xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật tặng sách đến các đại biểu. Ảnh NGUYỄN CHẮT

Chia sẻ tại buổi lễ, bà Nguyễn Thị Hiền, phu nhân cố Chủ tịch nước Trần Đại Quang, xúc động gọi cuốn sách là “một món quà vô giá đối với gia đình”.