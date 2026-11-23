Các đại biểu tại buổi ra mắt sách. (Ảnh: BND)

Nhân Ngày Văn hóa Việt Nam, chiều 23/11, Báo Nhân Dân tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách nghệ thuật tương tác song ngữ “Tổ quốc trong tim” (An Interactive Artbook of National Pride).

Dày 180 trang, được xây dựng như một tác phẩm nghệ thuật tư liệu bằng hình ảnh, cuốn sách kết hợp nhiếp ảnh nghệ thuật, tư liệu lịch sử và công nghệ tương tác để tái hiện những khoảnh khắc, câu chuyện và cảm xúc từ hai mùa chương trình nghệ thuật chính luận “Tổ quốc trong tim.”

Thông qua mã QR, người đọc có thể trải nghiệm, sống lại không khí hào hùng tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) và khu đô thị Vạn Phúc (Thành phố Hồ Chí Minh). Không chỉ lưu giữ dấu ấn của một chương trình nghệ thuật, ấn phẩm hướng tới một trải nghiệm văn hóa có giá trị thưởng thức, sở hữu và trao truyền qua các thế hệ.

Ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam. (Ảnh: BND)

Việc ra mắt cuốn sách là hoạt động của Báo Nhân Dân hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam đầu tiên, đồng thời cụ thể hóa định hướng phát triển những sản phẩm văn hóa tiếp nối từ chương trình nghệ thuật, mở rộng khả năng tiếp cận công chúng và phát huy giá trị của “Tổ quốc trong tim” vượt ra ngoài khuôn khổ các đêm diễn.

Phát biểu tại Lễ ra mắt, ông Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam cho hay đây là cuốn sách của những người làm báo thời đại số, trong sách có những mã QR để bạn đọc có thể nghe lại những tiết mục yêu thích. Sách cũng được làm song ngữ Việt-Anh, bởi câu chuyện về lòng yêu nước của người Việt Nam xứng đáng được kể cho cả bạn bè thế giới.

"Ánh đèn rồi sẽ tắt. Sân khấu rồi sẽ dỡ. Dòng tin trên mạng trôi đi rất nhanh. Còn sách thì ở lại. Sách ở lại trên giá sách của một gia đình. Trong ba lô của một bạn sinh viên. Trên bàn làm việc của một người bạn nước ngoài muốn hiểu về Việt Nam. Chúng tôi muốn ký ức ấy trở thành một thứ có thể nâng trên tay," ông Lê Quốc Minh bày tỏ.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam (trái) và Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc phát biểu. (Ảnh: BND)

Chia sẻ tại buổi ra mắt sách, Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà văn Việt Nam đánh giá nội dung cuốn sách rất hay, hình ảnh đẹp, trình bày vô cùng bắt mắt.

"Tôi tin rằng những cuốn sách như thế này sẽ giúp văn hóa đọc được tiếp nối, ký ức được lưu giữ trên giá sách của mỗi gia đình hay nơi làm việc. Dù chỉ chiếm một diện tích rất nhỏ nhưng cuốn sách lại vô cùng thân thương và bổ ích.Tôi nghĩ rằng các cơ quan báo chí, xuất bản và các lĩnh vực công nghiệp văn hóa cần tạo ra những điểm bứt phá mới như vậy," Phó Giáo sư-Tiến sỹ Nguyễn Thế Kỷ nói.

(Ảnh: Minh Thu/Vietnam+)

Phát biểu tại sự kiện, Cục trưởng Cục Xuất bản và Thư viện Lưu Đình Phúc nhận xét cuốn sách này sở hữu điểm đặc biệt là sự kết hợp hài hòa giữa sách truyền thống và công nghệ hiện đại, mang lại cho độc giả trải nghiệm vô cùng độc đáo: Kể câu chuyện lịch sử-văn hóa bằng ngôn ngữ âm nhạc. Nhờ đó, không chỉ công chúng trong nước mà bạn bè quốc tế cũng có thể dễ dàng tiếp cận và cảm nhận.

"Tôi đánh giá đây là một hình thức rất sáng tạo, gợi mở ý tưởng cho việc phát triển các thể loại sách mới cũng như thúc đẩy văn hóa đọc. Để đưa sách đến gần hơn với công chúng, chúng ta cần gia tăng các trải nghiệm đa giác quan. Báo Nhân Dân đã tiếp cận đúng hướng đi đó," Cục trưởng Lưu Đình Phúc nói.

Báo Nhân Dân trao tặng sách cho các cơ quan, đơn vị. (Ảnh: BND)

Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí, người đã cùng êkip đứng sau hai đêm diễn vô cùng thành công của "Tổ quốc trong tim" đã rất xúc động khi giới thiệu về cuốn sách.

"Thế hệ đi sau như chúng tôi khi được đọc, hiểu và cảm nhận thì trân quý vô cùng. Nhưng câu hỏi lớn nhất luôn đặt ra là: Liệu các bạn trẻ có thể hiểu được điều này và hòa chung cảm nhận hay không? Do vậy, từ từng tác phẩm trong chương trình cho đến khi chuyển tải vào cuốn sách nghệ thuật "Tổ quốc trong tim" điều đó đã được chắp bút và thể hiện một cách trọn vẹn và ý nghĩa," Tổng đạo diễn Đặng Lê Minh Trí nói.

Cũng trong dịp này, Báo Nhân Dân giới thiệu diện mạo mới của Trạm đọc - Báo Nhân Dân tại số 71 Hàng Trống (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). Không gian được phát triển theo hướng kết hợp hoạt động đọc báo với trưng bày, giới thiệu và trải nghiệm các bộ sưu tập sản phẩm sáng tạo thuộc Merchandise IPs Vietnam.

Bên cạnh các ấn phẩm của Báo Nhân Dân, công chúng có thể tìm hiểu những bộ sưu tập sáng tạo, lấy cảm hứng từ di sản, danh nhân, địa danh và các câu chuyện văn hóa Việt Nam./.

Trạm đọc - Báo Nhân Dân tại số 71 Hàng Trống (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội). (Ảnh: BND)

Sách nghệ thuật tương tác “Tổ quốc trong tim” loại bìa mềm có giá 299.000 đồng, bìa cứng có giá 499.000 đồng/cuốn. Ngoài ra còn có một số phiên bản đặc biệt.