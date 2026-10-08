Ra mắt sách 'Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới'

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an, nguyên Phó Chủ tịch Hội đồng Lý luận Trung ương; Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, nguyên Uỷ viên Trung ương Đảng, nguyên Phó Bí thư Đảng uỷ Công an Trung ương, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an dự buổi lễ.

Chiều 7/10, tại Hà Nội, Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật và Học viện An ninh Nhân dân phối hợp tổ chức ra mắt cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới”

Cùng dự lễ ra mắt sách còn có lãnh đạo, nguyên lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương; đại diện lãnh đạo cơ quan nghiên cứu, đào tạo; các chuyên gia, nhà khoa học, đại biểu khách mời và tập thể các tác giả cuốn sách.

Ra mắt cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” là sự kiện thiết thực, hướng tới Ngày Chuyển đổi số quốc gia và Ngày Chuyển đổi số Công an nhân dân (10/10), nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược được ví như “vàng đen” của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI. Loại dữ liệu này không chỉ định hình hành vi của người dùng và định hướng chính sách, mà còn tác động trực tiếp đến các lựa chọn cá nhân. Khi giá trị kinh tế của dữ liệu càng lớn, nguy cơ bị tấn công và xâm phạm càng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ và quản trị.

Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ cùng PGS.TS Vũ Trọng Lâm trao Bằng khen cho các tập thể, cá nhân có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách.

Tại Việt Nam, cùng với việc triển khai Luật An ninh mạng năm 2018, Luật Bảo vệ dữ liệu cá nhân (có hiệu lực từ ngày 01/01/2026) đã xác lập cơ sở pháp lý điều chỉnh các hoạt động liên quan đến dữ liệu cá nhân trong môi trường số. Công tác bảo vệ dữ liệu cá nhân hiện nay đòi hỏi sự kết hợp đồng bộ giữa giải pháp công nghệ và ý thức, trách nhiệm của mỗi công dân trên không gian số.

Trong thực tiễn, bảo vệ dữ liệu cá nhân đang đứng trước nhiều thách thức lớn. Chỉ từ những thao tác đơn giản hằng ngày như nhấp chuột, chia sẻ bài viết, tìm kiếm thông tin cho đến sử dụng dịch vụ trực tuyến và thực hiện giao dịch trên môi trường số, người dùng đều có nguy cơ mất quyền kiểm soát thông tin, đe dọa trực tiếp đến tài chính, quyền riêng tư và danh tính cá nhân.

Thượng tướng, PGS. TS Trần Quốc Tỏ cùng ông Vũ Trọng Lâm trao sách tặng các đại biểu, cán bộ, chiến sĩ

Là một tài liệu nghiên cứu giá trị, giải quyết những thách thức cấp bách phát sinh từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ, cuốn sách "Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới' gồm 3 chương, tập trung làm rõ nhận thức về không gian mạng và dữ liệu cá nhân; tình hình và thực tiễn bảo vệ dữ liệu cá nhân; những vấn đề đặt ra và các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng.

Cuốn sách “Dữ liệu cá nhân trên không gian mạng - Những vấn đề đặt ra trong kỷ nguyên phát triển mới” do Thượng tướng, PGS.TS. Trần Quốc Tỏ, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Công an làm chủ biên.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật nhận định, bằng cách tiếp cận hệ thống và liên ngành, cuốn sách góp phần nâng cao nhận thức và trách nhiệm của toàn xã hội đối với việc quản lý, khai thác, bảo vệ dữ liệu trong bối cảnh chuyển đổi số.

Theo PGS.TS. Vũ Trọng Lâm, kỷ nguyên số đòi hỏi mỗi người không chỉ biết sử dụng thành thạo công nghệ, mà quan trọng hơn là phải nâng cao năng lực bảo vệ dữ liệu cá nhân trên không gian mạng. Đây là "lá chắn" giúp phòng ngừa rủi ro, lừa đảo, chiếm đoạt tài sản hay lộ lọt thông tin cá nhân trên không gian mạng.

PGS.TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật phát biểu tại Lễ ra mắt sách

PGS.TS. Vũ Trọng Lâm bày tỏ sự tin tưởng, với giá trị nội dung khoa học và thực tiễn sâu sắc, cuốn sách là tài liệu tham khảo giá trị cho công tác nghiên cứu, hoạch định chính sách, quản lý nhà nước, giảng dạy và học tập.

Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành cho biết, cuốn sách là một tài liệu nghiên cứu giá trị, giải quyết những thách thức cấp bách phát sinh từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ

Phát biểu tại Lễ ra mắt sách, Thượng tướng, GS.TS Nguyễn Văn Thành cho biết, cuốn sách là một tài liệu nghiên cứu giá trị, giải quyết những thách thức cấp bách phát sinh từ sự phát triển mạnh mẽ của khoa học và công nghệ. Trong bối cảnh công nghệ số phát triển vượt bậc, dữ liệu cá nhân trên không gian mạng trở thành một loại “tài sản số” đặc biệt - một tài nguyên chiến lược của mỗi quốc gia trong thế kỷ XXI.

Loại dữ liệu này không chỉ định hình hành vi của người dùng và định hướng chính sách, mà còn tác động trực tiếp đến các lựa chọn cá nhân. Khi giá trị kinh tế của dữ liệu càng lớn, nguy cơ bị tấn công và xâm phạm càng cao, đặt ra yêu cầu cấp thiết về công tác bảo vệ và quản trị.

Nhân dịp này, Ban tổ chức đã trao tặng sách cho đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Công an và các đại biểu tham dự; đồng thời biểu dương, tặng Bằng khen của Bộ Công an, Bằng khen của Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật cho các tập thể, cá nhân đã có nhiều đóng góp trong quá trình nghiên cứu, biên soạn và xuất bản cuốn sách.