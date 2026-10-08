Ra mắt robot bốn chân có thể bám vào thân tàu, kiểm tra các đường hàn bằng cảm biến và camera

Robot bốn chân này chỉ có kích thước 60 x 44 x 29 cm và có thể tự đưa ra quyết định để thực hiện công việc hàn. Ảnh: NHK

Robot đóng tàu ra mắt trong bối cảnh số lượng kỹ sư giàu kinh nghiệm trong ngành đang ngày càng giảm. Robot bốn chân này chỉ có kích thước 60 x 44 x 29 cm và có thể tự đưa ra quyết định để thực hiện công việc hàn.

Tại một xưởng đóng tàu, các kỹ sư thường hàn và lắp ráp những khối cấu kiện lớn được chế tạo sẵn bằng cách sử dụng xe nâng. Robot nêu trên có thể bám vào thân tàu nhờ nam châm điện, kiểm tra các đường hàn bằng cảm biến và camera để xác định cần hàn ở mức độ nào.

Kawasaki Heavy Industries cho biết, ngành đóng tàu đang thiếu hụt kỹ sư hàn giàu kinh nghiệm. Công ty hy vọng robot sẽ giúp bù đắp sự thiếu hụt đó, đồng thời giúp việc sản xuất tàu có thể diễn ra ngay cả trong điều kiện nhiệt độ cao vào mùa hè.

Trong khi đó, Công ty Hitachi đang hợp tác trong lĩnh vực AI vật lý với Fanuc, hãng sản xuất robot công nghiệp lớn của Nhật Bản, để phát triển các loại robot có thể xử lý những thao tác phức tạp. Hai công ty đặt mục tiêu đưa các robot trang bị AI vào lĩnh vực sản xuất, logistics và nông nghiệp kể từ tài khóa 2027.

Nhiều kỳ vọng được đặt ra rằng AI vật lý sẽ giúp nâng cao năng suất và góp phần giảm bớt tình trạng thiếu hụt lao động.

Theo NHK