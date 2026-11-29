Lãnh đạo UBND xã Minh Thái trao Quyết định thành lập và tặng hoa chúc mừng Quỹ Khuyến học xã.

Các đại biểu dự lễ ra mắt.

Dự hội nghị có: đại diện lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo; Hội Khuyến học tỉnh Hưng Yên; các đồng chí nguyên lãnh đạo huyện Trực Ninh cũ; lãnh đạo xã Minh Thái; đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm cùng đông đảo cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường trên địa bàn.

Thời gian qua, công tác khuyến học, khuyến tài trên địa bàn xã Minh Thái nhận được sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, các nhà trường, dòng họ và Nhân dân. Toàn xã hiện có 73 Chi hội khuyến học với 13.514 thành viên. Tổng nguồn quỹ khuyến học của Hội cấp xã và các chi hội đạt hơn 2,368 tỷ đồng. Năm học 2025-2026, các tập thể, cá nhân và học sinh trên địa bàn đạt nhiều thành tích đáng ghi nhận; trong đó có 1 giải Nhất, 1 giải Nhì cấp quốc gia môn Vật lý, 79 giải tại các kỳ thi văn hóa, thể thao cấp tỉnh.

Trước yêu cầu tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động khuyến học, khuyến tài, việc thành lập Quỹ Khuyến học xã được xác định là giải pháp nhằm tập trung, kết nối các nguồn lực, tạo điều kiện hỗ trợ học sinh có hoàn cảnh khó khăn, động viên học sinh, sinh viên đạt thành tích cao và đội ngũ nhà giáo có đóng góp xuất sắc cho sự nghiệp giáo dục.

Quỹ được triển khai từ tháng 8/2026. Ngày 17/8/2026, UBND xã Minh Thái ban hành Quyết định số 913/QĐ-UBND về việc cấp Giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học xã. Ban sáng lập gồm 31 thành viên; Hội đồng quản lý Quỹ gồm 10 thành viên. Đồng chí Phạm Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND xã được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Quỹ.

Ngày 28/11/2026, Quỹ đã tiếp nhận 429 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học Đào Sư Tích (huyện Trực Ninh cũ) chuyển về và 843,298 triệu đồng do các tổ chức, cá nhân đóng góp, trong đó các thành viên Ban sáng lập ủng hộ 114,5 triệu đồng. Tổng nguồn kinh phí ban đầu của Quỹ đạt hơn 1,272 tỷ đồng.

Đại diện cán bộ, viên chức, người lao động ngành Giáo dục xã Minh Thái trao tặng kinh phí ủng hộ Quỹ Khuyến học xã.

Đại diện doanh nghiệp trao tặng hoa và kinh phí ủng hộ Quỹ Khuyến học xã Minh Thái.

Tại hội nghị, đại diện các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, nhà hảo tâm và những người con quê hương tiếp tục trao tặng, ủng hộ Quỹ. Trong đó, khối cán bộ, công chức, viên chức xã ủng hộ 123 triệu đồng; cán bộ, viên chức, người lao động ngành Giáo dục xã ủng hộ 146 triệu đồng; lực lượng vũ trang xã ủng hộ 25 triệu đồng. Nhiều doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân cũng tích cực chung tay xây dựng Quỹ.

Công ty Bảo Việt nhân thọ Nam Định trao tặng 3 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Minh Thái.

Nhân dịp này, Công ty Bảo Việt nhân thọ Nam Định trao tặng 3 xe đạp và 10 ba lô cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, góp phần động viên các em nỗ lực vươn lên trong học tập.