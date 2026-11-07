Ra mắt Quỹ Khuyến học Hoằng Hóa, trao học bổng cho 266 học sinh xuất sắc

Ông Vương Văn Việt, Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa trao quyết định thành lập Hội đồng Quỹ Khuyến học Hoằng Hóa.

Quỹ Khuyến học Hoằng Hóa được thành lập trên cơ sở kế thừa Quỹ Khuyến học Lê Xuân Lan, ra đời năm 2008, mang tên nhà giáo, nhà cách mạng Lê Xuân Lan - người có nhiều đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và phong trào cách mạng trên quê hương Hoằng Hóa.

Từ nguồn vốn ban đầu hơn 2,2 tỷ đồng, sau hơn 18 năm hoạt động, với sự chung tay của gia đình sáng lập và các tổ chức, cá nhân hảo tâm, tổng nguồn quỹ đã phát triển lên gần 26 tỷ đồng. Quỹ đã trao thưởng, hỗ trợ gần 10.000 lượt học sinh, sinh viên nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ các nhà trường, nhà giáo và hoạt động khuyến học tại 37 xã, thị trấn thuộc huyện Hoằng Hóa cũ.

Ngày 25/2/2026, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 588/QĐ-UBND công nhận Quỹ Khuyến học Hoằng Hóa. Quỹ hoạt động nhằm khen thưởng, hỗ trợ học sinh, sinh viên đạt thành tích xuất sắc trong học tập, rèn luyện; tiếp sức cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên. Phạm vi hoạt động trên địa bàn tỉnh, tập trung tại 8 xã: Hoằng Hóa, Hoằng Sơn, Hoằng Lộc, Hoằng Châu, Hoằng Tiến, Hoằng Thanh, Hoằng Phú và Hoằng Giang.

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức công bố các quyết định thành lập, công nhận Điều lệ, công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động; ra mắt Hội đồng quản lý, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và học bổng “Lê Xuân Lan - Chắp cánh ước mơ”.

Hội khuyến học tỉnh Thanh Hóa tặng Giấy khen cho Tiến sĩ Lê Xuân Thảo và Tiến sĩ Lê Bích Thắng - Công ty TNHH đầu tư và du lịch Hải Tiến; Bà Lê Thị Loan Giám đốc Công ty Dược phẩm và vật tư y tế Đức Khánh đã có thành tích xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài và tài trợ Quỹ khuyến học Hoằng Hóa năm 2026.

Dịp này, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đăng ký ủng hộ Quỹ tổng số tiền 410 triệu đồng. Trong đó, bà Lê Thị Loan, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dược và Vật tư y tế Đức Khánh và Tiến sĩ Lê Bích Thắng, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Đầu tư Du lịch Hải Tiến, mỗi người ủng hộ 100 triệu đồng; Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa ủng hộ 61 triệu đồng.

Mẹ học sinh Lê Hồng Nhân, Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Vật lý quốc tế Al-Fergani lần thứ 2 năm 2026, đại diện nhận Giấy khen và phần thưởng từ quỹ học bổng “Lê Xuân Lan - Chắp cánh ước mơ”.

Ông Lê Xuân Thảo - Chủ tịch hội đồng quản lý quỹ khuyến học Hoàng Hóa trao giấy khen và phần thường cho học sinh Nguyễn Bảo Khánh, Huy chương Đồng tại Kỳ thi Olympic Toán học Châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 38 năm 2026.

Tại buổi lễ, Quỹ Khuyến học Hoằng Hóa đã trao học bổng “Lê Xuân Lan - Chắp cánh ước mơ” cho 266 học sinh đoạt giải tại các kỳ thi học sinh giỏi quốc tế, quốc gia và cấp tỉnh năm 2026, năm học 2025-2026.

Ngoài ra, còn trao học bổng cho 20 học sinh mồ côi cả cha lẫn mẹ thuộc các xã Hoằng Thanh và Hoằng Tiến; hỗ trợ Hội Khuyến học 8 xã với tổng kinh phí 80 triệu đồng.