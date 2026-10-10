Ra mắt quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh ngay tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Ông Trương Việt Dũng, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội; ông Phan Văn Phúc, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố; ông Phạm Tiến Luật, Phó Giám đốc Trung tâm; ông Vũ Cao Cương, Phó Giám đốc Sở Y tế; bà Phạm Thị Thanh Hương, Phó Giám đốc Sở Tư pháp; Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội... dự buổi lễ.

Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng và lãnh đạo các sở ban ngành tham quan quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội

Mô hình Quầy hỗ trợ đăng ký khai sinh tại bệnh viện Phụ sản Hà Nội được triển khai theo Văn bản số 4996/UBND-NC ngày 30/9/2026 của UBND Thành phố về chấp thuận chủ trương thí điểm hỗ trợ thủ tục đăng ký khai sinh tại Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong ba tháng cuối năm 2026.

Đây là bước cụ thể hóa định hướng cung cấp dịch vụ công chủ động, dịch vụ công theo "vòng đời", gắn việc tổ chức phục vụ với những nhu cầu phát sinh từ các dấu mốc trong cuộc sống của người dân.

Tại buổi lễ, ông Bùi Thế Hùng, Giám đốc Chi nhánh số 3, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và Tiến sĩ, Bác sĩ chuyên khoa II Mai Trọng Hưng, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội đã ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác dưới sự chứng kiến của lãnh đạo Thành phố và lãnh đạo hai đơn vị.

Nội dung phối hợp hướng tới tổ chức vận hành Quầy, hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục trực tuyến và kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai.

Đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố và Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội Mai Trọng Hưng ký biên bản ghi nhớ phối hợp công tác

Quầy được bố trí tại sảnh A, tầng 1 của Bệnh viện, gần khu vực cấp Giấy chứng sinh. Tại đây, gia đình thuộc phạm vi thí điểm được tư vấn, hướng dẫn đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử, kê khai và nộp hồ sơ trực tuyến.

Cán bộ Trung tâm hỗ trợ kiểm tra thông tin, tiếp nhận và luân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; hướng dẫn người dân theo dõi và nhận kết quả theo quy định.

Đối với hồ sơ chưa đầy đủ hoặc thông tin chưa thống nhất, cán bộ hướng dẫn rõ nội dung cần bổ sung, phối hợp với Bệnh viện và các cơ quan liên quan kiểm tra, đối chiếu, hạn chế việc người dân phải bổ sung nhiều lần do hướng dẫn chưa đầy đủ.

Tại chương trình, Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công Thành phố Phan Văn Phúc đã trao Giấy khai sinh cho con của gia đình sản phụ Hà Minh Phương và gia đình sản phụ Đặng Thị Hồng.

Đây là hai gia đình đã tham gia kiểm thử quy trình hỗ trợ đăng ký khai sinh tại Bệnh viện, có hồ sơ được cơ quan có thẩm quyền giải quyết và cấp Giấy khai sinh theo quy định.

Quầy được bố trí tại sảnh A, tầng 1 của Bệnh viện, gần khu vực cấp Giấy chứng sinh

Thông qua quá trình kiểm thử, các gia đình được hỗ trợ thực hiện những bước cần thiết để hoàn thiện, nộp hồ sơ đăng ký khai sinh trực tuyến. Sự tham gia của các gia đình cũng góp phần giúp Trung tâm và bệnh viện rà soát cách thức hướng dẫn, phối hợp, chuẩn bị cho việc vận hành quầy.

Giấy khai sinh là giấy tờ hộ tịch đầu tiên ghi nhận những thông tin cơ bản của mỗi người, tạo cơ sở thực hiện các quyền và lợi ích của trẻ. Với cha mẹ, nhận Giấy khai sinh cho con ngay tại nơi con chào đời là một dấu mốc đáng nhớ trong những ngày đầu đón thành viên mới. Sự hỗ trợ kịp thời giúp gia đình bớt công sức tìm hiểu, thực hiện thủ tục, dành thêm thời gian chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.

Việc trao Giấy khai sinh tại sự kiện cho thấy kết quả bước đầu của sự phối hợp giữa Trung tâm, Bệnh viện và cơ quan có thẩm quyền đăng ký hộ tịch, đồng thời làm rõ lợi ích thiết thực mà mô hình hướng tới.