Tại lễ khai trương, TTND.PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung, Giám đốc Trung tâm Y khoa đại học, Bệnh viện Đại học Y dược - Đại học Quốc gia Hà Nội chia sẻ: "Phòng khám Đa khoa Đại học Y dược là nơi tri thức của nhà trường trực tiếp phục vụ bệnh nhân làm tiêu chí hàng đầu. Đồng thời, mỗi lượt khám cũng là một giờ học thực hành và một câu hỏi cho nghiên cứu. Chúng tôi mong được các đối tác trong nước và quốc tế cùng xây dựng nơi đây thành một môi trường nghiên cứu lâm sàng nghiêm túc, trong đó an toàn và quyền lợi người bệnh luôn được đặt lên hàng đầu".

Ra mắt Phòng khám Đa khoa Đại học Y Dược gắn khám chữa bệnh với đào tạo và nghiên cứu.

Phòng khám là cơ sở khám bệnh, chữa bệnh đầu tiên do Trung tâm trực tiếp vận hành. Tại đây, giảng viên, bác sĩ của các bộ môn trong Trường Đại học Y dược - ĐH Quốc gia Hà Nội trực tiếp khám bệnh, đồng thời hướng dẫn thực hành cho học viên và triển khai nghiên cứu khoa học.

Trung tâm Y khoa Đại học (University Medical Center – UMC) được thành lập năm 2025 trên cơ sở hợp nhất các đơn vị liên quan của Trường Đại học Y Dược. Trung tâm được tổ chức theo mô hình trung tâm y khoa học thuật (Academic Medical Center), trong đó khám bệnh, chữa bệnh, đào tạo và nghiên cứu vận hành trong cùng một hệ thống.

Phòng khám Đa khoa Đại học Y Dược khám, điều trị ngoại trú và tư vấn sức khỏe theo phạm vi chuyên môn được cấp phép, gồm 8 chuyên khoa (Nội khoa, Nhi khoa, Tai Mũi Họng, Răng Hàm Mặt, Da liễu, Y học thể thao, Dinh dưỡng, Y học cổ truyền) và 2 lĩnh vực cận lâm sàng (Chẩn đoán hình ảnh, Xét nghiệm).

Trung tâm hướng tới trở thành một trung tâm y khoa học thuật của Đại học Quốc gia Hà Nội, nơi thực hành lâm sàng, đào tạo và nghiên cứu bổ sung cho nhau.

Trung tâm Y khoa Đại học mong muốn hợp tác với các trường đại học, bệnh viện, viện nghiên cứu, hội chuyên ngành và doanh nghiệp khoa học công nghệ trong nước và quốc tế, trong môi trường tuân thủ chuẩn mực học thuật và đạo đức nghiên cứu. Các lĩnh vực ưu tiên gồm: Nghiên cứu lâm sàng và thử nghiệm lâm sàng; Công nghệ cao trong y tế: Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu y tế, y học chính xác, sinh học phân tử; Y học tái tạo và phục hồi chức năng; Đào tạo thực hành lâm sàng, trao đổi chuyên gia và người học; Chuyển giao kỹ thuật và đổi mới sáng tạo trong chăm sóc sức khỏe.