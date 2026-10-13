Ra mắt phim điện ảnh 'Chuyện tình Khau Vai'

“Chuyện tình Khau Vai” tái hiện câu chuyện tình yêu dang dở gắn với phiên chợ tình nổi tiếng của đồng bào vùng cao. Ảnh: Đoàn làm phim

Lấy cảm hứng từ câu chuyện tình yêu dang dở gắn với phiên chợ tình Khau Vai nổi tiếng, bộ phim đưa người xem đến với không gian văn hóa vùng cao, nơi những phong tục truyền thống, vẻ đẹp thiên nhiên và khát vọng yêu thương hòa quyện trong một câu chuyện giàu cảm xúc.

“Chuyện tình Khau Vai” xoay quanh mối tình giữa chàng Ba, người dân tộc Nùng, và nàng Út, con gái tộc trưởng người Giáy. Tình yêu chân thành của đôi trai gái phải đối mặt với những rào cản từ luật tục, sự khác biệt về địa vị và trách nhiệm đối với cộng đồng. Để bảo vệ người mình yêu, họ đành chấp nhận chia xa, hẹn gặp lại nhau tại phiên chợ đầu năm ở Khau Vai vào ngày 27 tháng 3 âm lịch.

Cuộc tình không trọn vẹn ấy dần trở thành huyền thoại, gửi gắm khát vọng tự do yêu đương, lòng thủy chung và sự cảm thông giữa con người với con người. Từ câu chuyện của đôi trai gái lỡ duyên, chợ tình Khau Vai trở thành không gian văn hóa đặc sắc, nơi những người từng dang dở trong tình yêu có dịp gặp lại, hàn huyên và sẻ chia những câu chuyện của cuộc đời.

Không chỉ khai thác sức lay động của một chuyện tình vượt qua thử thách của thời gian, bộ phim còn mở ra góc nhìn về đời sống tinh thần của đồng bào các dân tộc vùng cao, nơi phong tục, tập quán và tình cảm cộng đồng gắn bó mật thiết với mỗi số phận.

Dàn diễn viên chia sẻ hậu trường phim "Chuyện tình Khau Vai". Ảnh: P.T

Một trong những điểm nhấn của “Chuyện tình Khau Vai” là những khuôn hình về thiên nhiên hùng vĩ của miền núi phía Bắc, với núi đá tai mèo trùng điệp, những cung đường quanh co trong sương và sắc hoa tam giác mạch. Phim được thực hiện tại nhiều địa điểm, trong đó có cao nguyên đá Đồng Văn, Mèo Vạc và một số địa phương khác.

Không gian văn hóa của người Giáy và người Nùng được tái hiện qua trang phục truyền thống, những điệu hát giao duyên, nghi lễ, lễ hội mùa xuân, đám cưới và không khí náo nhiệt của phiên chợ tình. Những chi tiết này góp phần tạo nên bối cảnh giàu bản sắc, đưa khán giả đến gần hơn với phong tục, tập quán và đời sống tinh thần của đồng bào vùng cao.

Bên cạnh câu chuyện tình yêu, tác phẩm đặt ra sự giằng xé giữa tình cảm cá nhân và những ràng buộc của cộng đồng, giữa khát vọng hạnh phúc riêng tư và những quan niệm truyền thống. Qua đó, bộ phim gợi mở những suy ngẫm về giá trị của tình yêu, sự bao dung và quyền được lựa chọn hạnh phúc của mỗi người.

Phim do đạo diễn Trần Chí Thành thực hiện, kịch bản của Lê Anh Thúy và Trịnh Thanh Nhã. Đảm nhận các vị trí sáng tạo chủ chốt còn có Giám đốc hình ảnh NSND Vũ Quốc Tuấn, nhạc sĩ NSND Trọng Đài cùng đội ngũ họa sĩ, dựng phim và âm thanh.

Tác phẩm quy tụ nhiều gương mặt diễn viên thuộc các thế hệ như NSƯT Hoàng Hải, NSƯT Nguyệt Hằng, NSƯT Quách Thu Phương, NSƯT Thanh Hương, Nguyễn Mạnh Hà, Sỹ Hưng, Minh Hưng, Á hậu Vân Nhi và Á hậu Đỗ Thị Phương Thanh.

Với thời lượng 115 phút, “Chuyện tình Khau Vai” do Công ty cổ phần Phim truyện 1 sản xuất, được phân loại K, phù hợp với khán giả ở mọi lứa tuổi. Thông qua câu chuyện tình yêu giàu cảm xúc cùng những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào vùng cao, bộ phim góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, đưa huyền thoại tình yêu Khau Vai đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là khán giả trẻ.

Sau buổi ra mắt tại Hà Nội tối 13-10, phim dự kiến khởi chiếu chính thức tại các rạp trên toàn quốc từ tháng 11-2026.