Ra mắt phim 'Bò sữa bay' - những chuyện hậu trường

Sự xuất hiện của nhà sản xuất Tường Vi, đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cùng dàn diễn viên trẻ : Nguyễn Hùng, Ngọc Xuân, Võ Điền Gia Huy, Huy Tít, Lãnh Thanh, Đức Anh, Gonzo, Anh Tú Wilson, Oanh Kiều, Hồng Ma trên thảm đỏ đã thu hút sự quan tâm của đông đảo người hâm mộ tại sự kiện.

Đoàn làm phim “Bò sữa bay” trong sự kiện ra mắt tại TP.HCM. Ảnh do NSX cung cấp.

“Bò sữa bay” được thực hiện bởi các thành viên thuộc thế hệ Gen Z, hứa hẹn mang tới nhiều sáng tạo độc đáo, giàu năng lượng cùng sự tươi trẻ thanh xuân. Từ những khung cảnh đẹp như thơ, như mơ nhưng hoàn toàn được quay từ cảnh đẹp của Mộc Châu. Thời tiết thất thường, đêm lạnh, sáng sương mờ, trưa nắng, chiều mưa càng làm tăng thêm vẻ đẹp mơ màng của miền đất của màu xanh của cỏ, cây và hoa dại. Lấy màu chủ đạo của phim là xanh, với các sắc độ khác nhau, là sự thách thức, nhưng cũng mang đến nhiều khám phá thú vị cho đội ngũ sản xuất.

Cảnh trong phim "Bò sữa bay"

Câu chuyện diễn ra vào những năm 1990, tại một nông trường bò sữa ở Mộc Châu, nơi đang nghiên cứu loại sữa công thức lạ với khả năng chữa lành vết thương, trẻ hóa - có tiềm năng đem về khoản tiền hậu hĩnh cho nông trường. Để thoát nghèo, một nhóm công nhân - trong đó Trâu (Nguyễn Hùng) và 3 anh em ruột - quyết định đánh cắp công thức sữa. Trong hành trình ấy, Trâu nảy sinh cảm tình đặc biệt với người tạo nên công thức sữa là San (Ngọc Xuân đóng).

Nhạc sĩ/ Ca sĩ Nguyễn Hùng trong vai Trâu, nhân vật nam chính của phim "Bò sữa bay"

Đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt cho biết, qua nhiều đắn đo, anh lựa chọn làm dự án có ý nghĩa với bản thân và quê hương, kể câu chuyện hướng về mảnh đất Mộc Châu, nơi anh sinh ra và lớn lên. Anh chia sẻ: "Thập niên 1990, nông trường Mộc Châu xảy ra nhiều chuyện. Kịch bản của “Bò sữa bay” lấy cảm hứng từ một số sự kiện có thật, nhưng tôi muốn kể những chuyện có thật ấy bằng màu sắc viễn tưởng. Bài toán khó với tôi là làm sao cân bằng được hai yếu tố đó…”

Cảnh trong phim "Bò sữa bay"

Ba lần được đạo diễn Nguyễn Phạm Thành Đạt gửi gắm vai nam chính, từ hai phim ngắn “Đàn cá gỗ”, “Tàn sữa”đến phim điện ảnh “Bò sữa bay”,nhạc sĩ/ ca sĩ Nguyễn Hùng thú nhận anh cảm thấy lo lắng và từng rất áp lực, không dám nhận vai Trâu. Anh chia sẻ khi đọc kịch bản anh không thể “tải” được các cảnh hành động, biểu hiện nội tâm phức tạp của nhân vật chính.

Nhà sản xuất Tường Vi, người đứng sau thành công của các bộ phim doanh thu hàng trăm tỷ như phim “Mai”, “Nhà bà Nữ”, với “Bò sữa bay”, đánh giá, đây là một dự án rất độc đáo: “Xuất phát từ một ý tưởng tưởng chừng rất điên rồ, câu chuyện phim xoay quanh những giá trị cốt lõi của con người như tình cảm gia đình, tình yêu, tình bạn, với những cảm xúc chân thật và rõ ràng”.