Ra mắt phim 3D Mapping 'Vun đắp hiền tài': Thêm sức hút cho tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám

Dàn trống hội đón khách trong không gian Văn Miếu - Quốc Tử Giám về đêm. Ảnh: Hoàng Quyên

Phim 3D Mapping “Vun đắp hiền tài” được ra mắt tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, là sự kiện thứ sáu, đồng thời là hoạt động khép lại chuỗi chương trình Festival tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám, hướng tới kỷ niệm 950 năm Quốc Tử Giám (1076-2026).

Với thời lượng khoảng 12 phút, bộ phim giới thiệu quá trình hình thành và phát triển của Quốc Tử Giám - trường quốc học đầu tiên của Nhà nước Đại Việt. Qua đó, tác phẩm khắc họa tư tưởng của các bậc quân vương trong việc xây dựng nền giáo dục quốc gia, đào tạo và tuyển chọn người tài phụng sự đất nước.

Văn Miếu - Quốc Tử Giám lung linh ánh đèn mang đến trải nghiệm thú vị cho du khách. Ảnh: Hoàng Quyên

Bộ phim mở đầu từ Thăng Long năm 1010 với hình tượng rồng thời Lý, rồi dẫn dắt người xem đến sự ra đời của Quốc Tử Giám dưới thời vua Lý Nhân Tông. Từ những học trò đầu tiên là con em hoàng tộc, Quốc Tử Giám dần mở rộng đối tượng đào tạo, trở thành nơi học tập, nghiên cứu và bồi dưỡng nhiều thế hệ trí thức của đất nước.

Khu vực bia đá được thắp sáng. Ảnh: Hoàng Quyên

Xuyên suốt bộ phim là ba hình tượng: Tiếng trống trường, mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời. Theo lý giải của Ban Tổ chức, tiếng trống là nhịp dẫn của câu chuyện, gợi lên âm vang của một ngôi trường đã tồn tại gần một nghìn năm. Mộc bản mở ra thế giới của sách vở, học tập và truyền bá tri thức. Những đàn chim bay lên từ mái trường tượng trưng cho các thế hệ học trò sau khi trưởng thành, mang theo tri thức và sứ mệnh phụng sự đất nước.

Một số phân cảnh trong phim thể hiện hình tượng đàn chim di trú bay hình chữ V, mang thông điệp về quá trình mở rộng phổ cập giáo dục đến toàn dân trong suốt chiều dài lịch sử của nhà nước Đại Việt.

Bộ phim 3D mapping được trình chiếu tại khu Nhà Thái Học. Ảnh: Hoàng Quyên

Anh Trương Quốc Toàn, tác giả của bộ phim 3D Mapping “Vun đắp hiền tài”, cho biết, ý tưởng của bộ phim được xây dựng từ chính hành trình của một ngôi trường, đó là được hình thành, phát triển, đào tạo con người và đưa những thế hệ học trò trưởng thành đi phụng sự đất nước.

Ba hình tượng xuyên suốt - tiếng trống trường, những tấm mộc bản và đàn chim bay về phía mặt trời - được lựa chọn để kể câu chuyện ấy bằng ngôn ngữ của nghệ thuật trình chiếu.

Xuyên suốt bộ phim là câu chuyện về hành trình đạo học, tu rèn đạo đức và trí tuệ của mỗi nhân tài. Ảnh: Hoàng Quyên

Trong đó, tiếng trống trường và mặt trống mang hoa văn rồng thời Lý được sử dụng xuyên suốt như một nhịp dẫn. Mộc bản thể hiện đặc trưng của việc in ấn sách học thời xưa, đồng thời gợi nhắc vai trò của Quốc Tử Giám trong việc in và cấp phát sách cho các địa phương. Còn đàn chim là hình ảnh những thế hệ học trò “đủ lông đủ cánh bay đi khắp các vùng miền, mang theo sứ mệnh phụng sự đất nước”.

Trước đó, khán giả được thưởng thức chương trình biểu diễn nghệ thuật. Ảnh: Hoàng Quyên

Theo Giám đốc Trung tâm Hoạt động Văn hóa, khoa học Văn Miếu - Quốc Tử Giám Lê Xuân Kiêu, bằng việc kết hợp công nghệ 3D Mapping với hình ảnh, ánh sáng và âm nhạc, “Vun đắp hiền tài” đã biến không gian di sản thành một sân khấu kể chuyện lịch sử, đưa công chúng đến gần hơn với ký ức về Quốc Tử Giám và truyền thống trọng học, trọng tài của dân tộc. Từ câu chuyện của gần một nghìn năm trước, bộ phim gửi gắm thông điệp vun đắp tri thức, đào tạo con người và trọng dụng hiền tài chính là vun đắp tương lai của đất nước.

Tour đêm Văn Miếu - Quốc Tử Giám thu hút giới trẻ. Ảnh: Hoàng Quyên

“Việc sử dụng các ứng dụng công nghệ để xây dựng sản phẩm tour đêm đã được Trung tâm phối hợp với các đơn vị triển khai từ nhiều năm nay và từng bước nâng cấp, đổi mới để tăng sức hấp dẫn cho du khách. Đây cũng là cách làm để các di sản của Văn Miếu - Quốc Tử Giám đến gần hơn với công chúng, đặc biệt là giới trẻ”, ông Lê Xuân Kiêu chia sẻ.

Sau khi ra mắt, “Vun đắp hiền tài” sẽ tiếp tục được phục vụ trong chương trình Trải nghiệm đêm Văn Miếu, cùng với “Tinh hoa đạo học” và “Sử đá lưu danh”, góp phần tạo nên một sản phẩm trải nghiệm văn hóa đêm đặc trưng tại Văn Miếu - Quốc Tử Giám.

Video: Trích đoạn bộ phim 3D "Vun đắp hiền tài" (Hoàng Quyên):